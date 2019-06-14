华为已经将其可折叠手机 Mate X 的发布日期从 6 月推迟至 9 月。据 CNBC 和华尔街日报报道，华为表示正在进行大量测试以确保该设备为消费者做好准备，而在三星 Galaxy Fold 遇到问题后，该公司对自己的产品采取了 “谨慎” 的态度。

华为发言人向 CNBC 表示，“我们不想推出破坏我们声誉的产品。”

相对于技术上的问题，Mate X 的延期或许还与美国贸易禁令有关。美国政府上个月将华为列入黑名单，这使得 Google 等公司终止了与华为的业务。不过华为方面已经拥有了替代方案，即通过打造自己的操作系统来防止 Google 将来禁止其使用 Android。

无论是否能按时推出，目前我们仍不清楚 Mate X 会不会预装 Android 系统。CNBC 表示 Mate X 将搭载 Android，因为这款手机是 “在华为被置于实体名单之前推出的”，但华尔街日报称此问题仍在讨论中。

华为发言人称，公司更愿意使用 Google 的软件，但补充表示如果迫不得已要采用自己的系统，那么 “我们已经准备好了。我们可以在接下来的六到九个月内完成。”

Mate X 采用柔性 OLED 显示屏，屏幕大小达到 8 英寸，屏幕自身可折叠成为 6.6 英寸的 “主” 显示屏和 6.38 英寸的 “后部” 显示屏。这款手机搭载麒麟 980 芯片组，一块 4500mAh 电池、USB-C 接口支持 55W 快速充电，指纹传感器位于电源按钮之上。Mate X 的起售价为 2299 欧元（约人民币 17500 元）。

题图：TechCrunch