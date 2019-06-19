6 月 19 日消息，近日，最新的 watchOS 已经支持手表独立 OTA 无线升级，不必再通过手机。在此之前，Apple Watch 如果要进行升级，必须通过与之配对的 iPhone 才可以。苹果公司似乎也正在将 iPhone 与 Apple Watch 的关联度逐渐减小。

据悉，在 watchOS 6 的第一版测试系统中，通用> 软件更新设置下已经有了 OTA 选项。与 iPhone 一样，该机制会检查可用的系统更新，如果有了，它会直接下载到 Apple Watch 上。

本周苹果向开发者发布 watchOS 6 的第二个测试版，这一机制开始发挥作用。也就是说，Apple Watch 终于接到了系统更新。不过目前这功能还是测试版，用户仍然必须使用 iPhone 来查看 watchOS 相关升级条款并点击接受。

但在手表上进行 OTA 升级是有一定风险的。由于产品形态不同，在 iPhone 上升级失败，用户可以通过 iTunes 模式恢复过来，但 Apple Watch 的数据线特殊，只有专业人士才能使用。或许在 9 月 watchOS 6 正式版上线时候会有改变。

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