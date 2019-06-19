6 月 19 日，小米手机发布官方微博表示，在小米美图共建的 AI 美学实验室中将诞生一款女性专属的定制手机，名字叫做 “小仙女”。

据介绍，“小仙女” 不仅仅是一部更好用的美图手机，也不是一部美颜更强的小米手机，而是让先进的智能硬件与先进的 AI 美颜科技融为一体。小米还表示，“小仙女” 将为全球女性用户带来更好用更强大的美颜拍照新科技。

2018 年 11 月 19 日，美图与小米达成战略合作伙伴关系，美图旗下美图手机的品牌、影像技术、二级域名在全球范围内独家授权给小米。

今年 4 月，美图官方发文《致最美的美图手机用户》，文中美图表示，为了更好的美图手机，我们调整了手机业务，与小米战略合作，将美图手机的品牌独家授权给小米。同时，我们将继续研发拍照手机的灵魂——影像技术，借助小米在研发、生产、销售上的优势，美图手机将迎来全面的技术升级和规模化的发展。全新的美图手机将会更加强大。

6 月 17 日，小米联合创始人、小米总裁林斌、美图创始人兼 CEO 吴欣鸿等人到小米美图 AI 实验室。小米总裁林斌还发布微博 “今天来小米美图的 AI 美学实验室，看到很多美美的小成果”。

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