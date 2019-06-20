据新商业报 NBT 报道，近日，腾讯又悄悄推出了一款基于微信小程序形态的社区产品 “和群”。资料显示，和群开发者为深圳市腾讯计算机系统有限公司。这款小程序注册于 2017 年 7 月，彼时名为漂流音乐，在随后的两年时间里曾数次更名，于今年 6 月 14 日正式更名 “和群”，对外宣传推广。

据悉，和群定位为一个短内容社区平台。和群期望建立一个由众多各领域的达人及其粉丝组成的群组生态，用户可以发现并加入感兴趣的群，认识同好的朋友，获取高质量的信息；也可以自己创建运营群组，建立自己的私域流量池。

类似于豆瓣 FM 和豆瓣小组的综合体，和群一方面为用户提供音乐电台的服务，一方面又搭建起了一个与音乐关联并不紧密的社区。

在音乐电台功能上，和群会为用户随机推荐歌曲，曲库由 QQ 音乐提供，同时支持用户收藏自己喜欢的歌曲。

在社区中，用户可以发小视频、短图文、音乐相册等多种形式的内容，长按发布按钮则可以发布纯文字，但文字分享仅限 300 字以内，视频仅限 30 秒。群组支持点赞、评论、分享等即时互动。用户也可以建立自己的群组，目前群员人数却上不封顶。群主有对群内容进行加精、置顶等权限管理，优质内容还可放到付费打赏区做盈收变现。

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