据台湾 “东森新闻云” 报道，21 日，鸿海集团召开股东大会，郭台铭最后一次以董事长身份出席鸿海股东会，并将于董事会后正式退位。会中通过新任董事改选，由刘扬伟接任鸿海集团董事长一职，成为 “九人小组” 的经营委员会之首。

他在开场致词时表示：“我已决定要淡出鸿海，公司将交给经营委员会九人小组，各位股东放心，他们一定会做得比我更好”。

鸿海经营委员会的九人小组，包含四位董事候选人，鸿海副总裁兼亚太电信董事长吕芳铭、鸿海 S 次集团总经理暨京鼎董事长刘扬伟、鸿腾精密主席卢松青、工业富联副董事长李杰；其他五人则为鸿海集团副总裁暨集团总财务长黄秋莲、财务长黄德才、夏普董事候选人林忠正、鸿海 B 次集团负责人姜志雄、富士康执行总经理林政辉。

据悉，鸿海集团是全球 3C（电脑、通讯、消费性电子）代工领域规模最大、成长最快、评价最高的国际集团，集团旗下公司不仅于台湾、香港、伦敦等证券交易所挂牌交易，更囊跨当前台湾最大的企业、捷克前三大出口商、大中华地区最大出口商、福布斯及财富全球五百大企业，及全球 3C 代工服务领域龙头等头衔。如今，鸿海正运用过去四十余年累积的核心制造技术基础，积极往工业互联网应用发展，这项长期的升级推展工作，借助大数据、人工智能和自动化发展成果，在集团内部推行已初显成效。

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