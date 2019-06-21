6 月 21 日消息，滴滴日本今日宣布在北海道地区上线出租车召车服务，此次服务上线涵盖札幌、函馆和富良野等热门景区。滴滴此次与日本出租车企业第一交通产业集团旗下的札幌第一交通 (札幌市)、道南 HIRE(函馆市) 和江别 HIRE(江别市) 合作来确保车辆，通过人工智能 (AI) 与乘客高效匹配。

滴滴自 21 日开始启动促销活动，星期五和星期六每天最多免两次起步价。札幌第一交通的社长西本厚三表示，“希望让来到北海道的游客放心乘坐出租车”，对效果表示期待。

这是继东京、京都、大阪和兵库县提供服务以来，滴滴在日本业务取得的又一重要进展。此外，滴滴也计划在今年逐步将业务拓展到更多的日本城市。自去年 9 月上线大阪以来，滴滴与当地出租车公司合作，并引进车队管理和调度系统 “谷雨”，赋能当地出租车合作伙伴。另外滴滴国际版 App 接入当地生活类 App 谷歌地图和 Yahoo！Transit，并在今年五月底与知名支付 App PayPay 达成战略合作，丰富了乘客的支付渠道。

此外，滴滴还打通了中日漫游功能，现在滴滴大中华区用户可在日本直接打开滴滴出行 App 呼叫出租车。针对漫游用户的需求和使用习惯，滴滴提供端内中日文字实时互译，方便日本司机与乘客交流，并提供全天候中文客服支持。此外漫游乘客还可以使用支付宝、微信支付以及国际信用卡缴付车费。

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