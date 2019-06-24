今日，永辉超市发布公告称，终止投资家乐福中国的谈判。

永辉超市股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 1 月 24 日、1 月 25 日分别发布公告《关于签订股权投资意向书的公告》（临-2018-7）、《关于回复上海证券交易所问询函暨公司股票复牌的提示性公告》（临-2018-10），公司与腾讯控股有限公司（以下简称 “腾讯”）就对 Carrefour China Holdings NV（一家荷兰公司）的或有投资与 Carrefour SA 达成股权投资意向书。

永辉超市表示，自筹划本次对外投资事项以来，公司与合作伙伴积极和交易对方就相关事项进行了谈判。根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，公司决定终止本次对外投资的谈判。

公告称，公司终止本次对外投资不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司将把原计划的投资资金用于加快全国门店的战略布局，持续提升公司的综合竞争力。

日前，苏宁易购发布公告称，公司全资子公司苏宁国际拟出资 48 亿元收购家乐福中国 80% 股份。本次交易完成后，苏宁易购将成为家乐福中国控股股东，家乐福集团持股比例降至 20%。