即便位于三里屯底层一处不起眼的位置，“谢谢茶” 的店面也经常排起长队，这是该店新品 “芝士奶冻珍珠奶茶” 内测的一天，动点科技记者看到不少顾客来点名要买，因缺货，有人失望离开，有人不情愿地更换选择。

《2018 奶茶行业发展前景研究报告》显示：2017 年全国综合饮品店（如甜品店、各类水吧、传统奶茶店、传统茶社、新中式茶饮等，不包含咖啡店）销售额达 472 亿元，同比增长 14.29%。预计 2019 年，综合音频销售额有望突破 600 亿元。据推算，新中式茶饮的潜在市场规模在 400——500 亿元。

在消费升级的风口中，奶茶店遍地开花，大到商超、电影院，小至街头巷尾。而最近，由马东投资的谢谢茶也成了年轻人打卡的新宠。

每天一杯奶茶，年轻人加班标配

谢谢茶谢谢包创始人廖兰心告诉动点科技：” 当初做谢谢茶、谢谢包的初心，是希望一杯奶茶、一个包、一人食的场景可以治愈为生活努力的自己。” 生活在都市中的年轻人每天面对来自生活和工作的各种压力，我们需要有那么一刻，对自己好一些，用奶茶让自己更快乐。

“我每天不喝一杯奶茶，会过不下去，百爪挠心。” 廖兰心形容。

《2018 奶茶行业发展前景研究报告》提到：“随着消费结构升级，以 80 后、90 后、00 后为代表的年轻一代表现出惊人的消费能力，是奶茶消费的主力群体，从年龄段看，以 16——25 岁年龄段人群为消费主力军。”

喝奶茶在现代年轻人的生活中已经成为一种文化。廖兰心发现：在搜索奶茶的时候，会出现很多关联词，搜到最多的是” 加班” 和” 治愈”，在现代年轻人看来，加班一定要喝奶茶，不然加不下去。

芝士奶冻的研发者 Winnie ，是一名传媒大学新闻专业毕业，第一份工作进了央视。喜欢甜品她一年后辞职，去了一家咖啡厅和米其林大厨学做甜点。之后加入奈雪研发了几款大家现在熟悉的产品：霸气草莓、霸气牛奶草莓、霸气凤梨等。第一次把水果茶和芝士组合在一起，从此引来喜茶等茶饮品牌的疯狂跟风。

在加入谢谢茶团队之后，Winnie 一直在尝试，想要再做出一款颠覆式创新的产品，“芝士奶盖风靡茶饮市场已经五年，大家需要点新的东西。” 从一道经典的法国甜点” 芝士奶冻” 中获得灵感，Winnie 第一次让芝士沉入茶饮底部，凝固成奶冻的形态。为了做出漂亮的分层，经过了数百次调试。

好奶茶=不难喝+有趣

廖兰心曾经认为，奶茶做的专业好喝，市场就会买账，但廖兰心被教育了。

准备做谢谢茶之前，廖兰心去台湾、日本、韩国的那份寻找专业好喝的奶茶，尝遍各种品类，最多的时候，一个小时可以喝四五杯。谢谢茶的创始团队筹备了三年，最终在台湾发现了一家用传统技法做奶茶的店，在喝过他家的奶茶后，廖兰心认为，这就是她们想做的专业奶茶。

无论在技法、水质、甚至冰块的保存上，谢谢茶都做到了专业中的极致，但初期市场和用户并不买账。廖兰心发现，用户对于奶茶的要求并不是多专业，对于普通用户来讲，一杯奶茶，他们很难分辨出技法和用料，吸引用户的关键在于不难喝+有趣。奶茶有趣的关键点在于抓住了用户的打卡心理，大部分用户喝的不仅仅是奶茶，打卡拍照起到了社交货币的作用。

“首先，是在三里屯。第二，这杯奶茶有个性、瓶子漂亮。第三，这家店有品牌故事。” 于是，故事才有机会讲下去。廖兰心说：“我们总是以专业人士的思路来想问题，不如把自己当作一个小白, 把精力放在研发奶茶的特色和有趣上。”

初期靠网红，后期靠产品

以马东名气打出的网红店招牌，带来流量的同时也给谢谢茶带来了困扰。谢谢茶谢谢包经历了一个过山车式的成长轨迹，大众点评最低跌到了三星半，那是廖兰心和团队最焦虑难过的时刻。开店初期，由于有马东的名气在，很多顾客来打卡。之后因为不符合他们的预期，仅仅是从店前走过，拍张照片就去大众点评给差评。

开店初期，“谢谢茶谢谢包” 遭遇了很长一段时间这样的情况。后来，评价变好了，因为刚开始给差评的人不来了，他们不是谢谢茶的受众群。 他们并不喜欢喝奶茶，只为了马东的名头来看。廖兰心说：这反而是个好事。宁愿喜欢我们的人喜欢我们，不喜欢我们的人很不喜欢，也比中庸要好。靠网红并不长久，奶茶店可以以网红开始，但后期靠的是产品。

红海中的机会

近年来，奶茶行业规模扩增迅速，持续拓展店面，行业竞争越来越激烈。《2018 奶茶行业发展前景研究报告》显示：从 2016 年开始，全国的奶茶、果汁线下实体店一直呈高位扩张态势。2018 年上半年全国饮品店开店达数十万家，而奶茶果汁店则有 4.5 万家。当健康化成为主流，人们对于产品品质的要求也越来越高，奶茶必然需要往高端路线发展。同时奶茶饮品市场的更迭速度加快，单一的健康奶茶饮品已经无法满足消费者的需求，多元化、复合式经营是未来奶茶行业的发展主流，例如：谢谢茶+谢谢包、奶茶+软欧包等等。中国茶饮行业的发展在经历了粉末时代和街头时代后，现在在向第三阶段迈进，这正是新式奶茶的市场机会。

“如今的奶茶行业是一片红海。但从饮品店的发展趋势来看，茶饮正在逐渐超过咖啡店，目前广州已经开始有这个迹象了。终有一天，会超过咖啡。” 在廖兰心看来：“水、技法、创意构成了茶饮料成败的关键。”