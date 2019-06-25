在 MWC 上海 2019 正式开幕前，vivo 举办了创新日活动，介绍了 5G 相关的产品和 120W 快充技术。首先是 5G 手机，vivo 的首款 5G 手机基于 iQOO，支持 5G 云游戏、5G 无线投屏和 5G 数据浏览等几类智慧生活场景，将于今年第三季度发售。

接着是之前预告过的 AR 眼镜。vivo AR 眼镜采用类似墨镜的外观设计，一体式半透明玻璃镜片，支持 6DoF 自由度，内置三颗摄像头，镜片内的两块独立显示屏支持 720P 3D 显示。这款眼镜采用 Unity + 3DoF 桌面创建 3D 场景，可显示多个可交互应用图标、时间和天气。通过数据线与 iQOO 5G 手机连接后，将手机作为交互入口，眼镜则是投射内容。

vivo 还表示，整合了智能助理 Jovi 的智能耳机以及智能手表，在 5G 下体验会得到进一步提升，相关产品预计会在今明两年陆续推出。

此外，vivo 也介绍了 Super FlashCharge 120W 超快闪充。这个全新的快充标准配合定制的 Type-C 数据线和充电器使用，号称可以将 4000mAh 电池的 iQOO 手机，5 分钟从零充到 50%，13 分钟充满电。不过 vivo 没有透露这项技术是否/何时会运用在量产手机之上。vivo 在微博上发布了一段 “5G 生活日记” 视频，其中包含了 AR 眼镜、Super FlashCharge 120W 超快闪充在内的功能演示，可以点击这里查看。