6 月 26 日消息，GSMA 今日在 MWC19 上海发布《移动经济》 (Mobile Economy) 系列亚太版最新报告，该报告指出，亚洲运营商计划在 2018 至 2025 年间投入 3,700 亿美元构建新的 5G 网络。据预测，到 2025 年，中国 28% 的移动连接将通过 5G 网络运行，将占到全球所有 5G 连接数的约三分之一。

报告还显示，2018 年 4G 成为亚洲最主要的移动技术 (占总连接数的 52%1)，到 2025 年将增长到占区域总连接数超过三分之二。届时，大约 18% 的连接将通过 5G 网络运行；截至 2018 年底，亚洲地区单独的移动用户数量已达到 28 亿 2，相当于该地区人口的 67%。到 2025 年，移动用户数量预计将增加到 31 亿 (占人口的 72%)，但是随着众多关键市场趋于饱和，增长速度将放缓；2018-2025 年期间，该地区几乎所有新增用户都将来自六个国家：中国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、孟加拉国和菲律宾。

对此，GSMA 会长葛瑞德 (Mats Granryd) 表示：“随着 5G 落实，我们呼吁亚洲的政府和监管机构积极构建有利的商业环境，以鼓励对先进网络的投资，并让运营商能够扩展下一代数字服务，以惠及亚洲各国人民。”