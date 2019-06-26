想来你和我一样，虽然在现实生活中直观感受到我们正在不可逆得走向一个无现金世界，但从宏观层面而言传统货币仍具备社会经济生活不可替代的影响力，短期内这点不会改变。

“亚太区每年 6 万亿美元的个人消费支出中，Visa 的交易总量只有 1.8 万亿。电子支付会无处不在的那一天还要花很长时间才能到来 。” 已经拥有 60 年历史的全球支付卡交易龙头的公司亚洲区掌门人柯如龙说。随着电子支付的日益普及，机会和挑战分别出现在哪里？对于全球化一体战略的 Visa 而言，存在着哪些变与不变，特别是相对特殊的中国市场？在第 15 届 Visa 亚太区安全峰会的闭门采访中，Visa 亚太区总裁 Chris Clark（柯如龙）对这些问题娓娓道来：

柯如龙对动点科技表示：“中国是一个十分不同的支付市场，我们进入不同市场的战略是不同的，需要适用于当前移动优先的环境。我们需要适应中国环境，在符合中国交易法规的前提下。也需要服务于 3 亿中国国际游客的支付服务，对于不同的市场有不同的战略。”

对于政府的合作中，VISA 同样扮演着重要角色，柯如龙从历史中得出的有趣经验是 “支票” 是从中国创造出来的，中国在几百年前率先使用现金、纸钞，但是现在正在发明创造一个无现金新社会——中国新一代的人他们在自己的青少年时期，到读大学时，从一开始就完全使用移动支付，没有其他的支付方式，这是一个非常有趣的现象。

柯如龙对动点科技表示：“在中国差不多有 77% 成年人使用电子支付，其中差不多三分之二是在乡村地区，中国政府在做的就是要确保不让那些主要的大城市以外的地区完全落在后面。Visa 积极与政府合作，共同来推动金融和电子支付的包容性和普惠性，从而保证来自乡村地区的人也能够使用电子支付，从而让电子支付更加均衡、平均地在全国推广。比如东北地区，我们就进行了很多工作去教育孵化市场来培养当地人的支付惯性。” 柯如龙补充道。

对于当下热议的区块链技术，柯如龙谈到了 Facebook 主导的 libra 协会（Visa 也是协会成员），他强调加入 Libra 非常重要的一点就是在数字货币方面保持学习和进步，加入 Libra 更重要的一点是信任、安全和创新，必须保证他们是可靠、负责任的，能够融入到整个体系当中；Visa 近期还公布了一个 B2B Connect 跨境对公连汇——一个基于许可的区块链网络，涉及了 30 多个国家，五到六个亚洲地区，今后将会扩展到 90 个国家。

“我们相信使用该技术可以促进跨境的实时交易、大额交易。这种基于许可的机制应当说是 B2B Connect 当中最关键的一点，因为在区块链当中的各个成员、参与者是互相知道的，在 Visa 支付网络当中非常重要的一环。” 柯如龙强调说。

支付安全和数据隐私

Chris Clark：我们遵从欧洲 GDPR 法案，通用数据保护法案删除数据，这是去年 6 月 1 号开始在欧盟范围内实行的法案。消费者有权要求公司删除与用户相关的一些隐私数据，这对于支付行业，以及很多其他行业来说都是非常关键的。现在有很多的政府和监管人士都在仔细的关注这方面，就像我之前在主会场演讲当中讲到，并不仅仅是在中国，在世界各地都是一种非常明显的未来的趋势。

第二点提到的是关于 Visa 对隐私的态度：Visa 不掌握消费者个人的任何信息，对于任何单一的消费者个体我们任何信息都不掌握。我们看到的就是 16 位的数字账号而已，Visa 网络都是整合数字化的，之前我们讲到了对于欺诈行为的风险判断和分析，我们在网络当中也有合作伙伴判断人们去到哪里消费、旅游等等，但这绝对不是消费者个人信息，因为我们看不到。我们所能看到的只是数字化的数据而已。

关于支付安全方面的工具， Visa 的核心关注是要确保我们的支付系统是基于安全、信任来运行的。我们使用的各种技术工具就非常关键了，我们之前讲到了去年 Visa 在其支付网络 VisaNet 上处理了超过 1270 亿笔商户和金融机构间的交易，我们基于这些数据，运用很多人工智能和数据分析来帮助我们分析其中任何与风险相关的内容。我们侦测出来了 250 亿美元的潜在欺诈交易，并且预防了它的发生。不仅仅是对于行业来说，对于 Visa 来说，这种对于数据的高效利用和分析是非常重要的，它能够帮助我们保证支付系统的安全性和可靠性。 随着技术的发展，我们需要保证自己的技术能力一直保持前沿，来确保我们有能力针对数据做分析，避免行业当中出现任何的风险。

如何看待支付宝和微信支付的扩张和挑战

Chris Clark：Visa 不断的支持开放网络，开放体系，一个可以互通的体系，让大家可以共同合作的体系，我们也非常支持电子钱包的，而且我们也有很多和电子钱包伙伴的不同合作。但是我之前在讲话的时候。刚才我就已经提到过说要让电子钱包，让这些不同的参与者可以跨国界拓展的话，我们就需要一个开放的网络，需要一个开放的体系，使用开放的标准。我们与这些电子钱包厂商合作的时候，我们会花很多时间鼓励他们，这样一个开放体系有很多益处。我们也看到很多例子，比如说在印度，他们有 Paytm；在日本，他们有 Line Pay 等等。所有的这些不同的电子钱包他们一开始都是建立一个闭环网络，但是现在他们慢慢开放了他们的电子钱包网络，让各方都可以参与到他们的体系当中来，这点是至关重要的。

阿里也好，微信也好，他们是一个闭环支付系统, 闭环的平台，他们的平台并没有在国际上开通，并不是一个国际上互通的平台。而我们的交易处理是在一个开放的平台，我们是互通的。也就是说我们可以帮助其他各方来共同运营，我们不是一个闭环, 封闭的体系。

VISA 的优势体现在于全球统一标准。我们之前所讲到的中国的移动支付，使用的就是多种不同的支付生态系统，包括阿里系或者是微信。但是其实这些电子钱包是有限的，因为他们只会在当地的市场有用。所以我们需要能够跨国界的拓展，除了在本土市场之外也在国际市场拓展，而这是非常困难的。这其中我们可以看到市场是非常零散的，很难扩展。

如果要真的在国际上扩展就需要合作，我们就需要一个开放的网络，需要一个开放的体系。

我们不能断定二十年之后谁将会成为这些支付系统当中的赢家。比如说会是手机吗？手机支付会是赢家吗？或者说可能是其他的 NFC 的卡片式的支付将成为赢家？或者是其他的生物识别将成为赢家？我现在很难告诉你哪个会赢哪个会输。但是有一点我可以说的，就是最流行的会赢，因为最常见的支付方式在任何国家都可以用，在任何地方都可以用，在全球层面上是互相通用的，它的标准可以让每个人去用。如果你有一个在国际层面通用的标准，尤其是让人们相信并且这个安全性能是非常好的体系，如果它能做到这一点的话，就很难让本土完全取代它。这也是为什么 Visa 在过去六十年当中一直保持一个非常开放的体系，开放的标准，而且我们的标准在全球都是互通的。我们已经有 60 多年的相关经验。