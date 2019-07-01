OYO 酒店日前发声明称，大规模 “裁员” 的报道失实，并提及此前宣布将投资 1 亿美元用于人才、客户体验和基础设施改造。“我们已经为中国酒店行业创造了 20 多万个就业机会，而且会在未来几年持续创造更多就业机会。” 该公司表示。
此前有消息称，OYO 酒店正在进行一轮大规模裁员。从该公司当时回应的口吻来推断，裁员的员工应该不诚信或绩效不达标的员工。OYO 酒店当时还表示预计到明年员工规模将超过 10000 人。
OYO 酒店方面还表示不存在 “数据造假”。而针对美团和携程合作的问题，该公司表示 “为了尊重商业原则和协议，我们将不会透露任何合作细节，亦不会对任何不切实际的揣测和数据做任何的回应和解释。”
此外，OYO 酒店提到其投入了 30 亿人民币，目前账上资金充足，在酒店层面盈利，不存在 “烧钱 “一说。
声明全文：
近日有个别媒体针对 OYO 酒店持续发表多篇报道，相关报道内容与事实不符，或是片面看法，对公司产生了严重的负面影响，引发外界对我们的关注，特对有关情况澄清事实，如下：
一、大规模 “裁员 “严重失实，OYO 酒店扩大招人
大规模 “裁员” 的说法失实。上周，OYO 酒店刚刚宣布将投资 1 亿美元用于人才、客户体验和基础设施改造。我们已经为中国酒店行业创造了 20 多万个就业机会，而且会在未来几年持续创造更多就业机会。
作为一个初创企业，OYO 酒店在短时间内取得巨大的成果。我们拥有速度与激情，同样要求创新和快速迭代的能力，针对不同业务类型的团队都有严格的业绩考核周期和标准。
随着 OYO 酒店 2.0 战略升级和新兴增长市场事业部建立，公司深耕精细化运营，要求组织架构迭代优化，一线人员的职能和角色也相应转变，也涉及到组织架构的升级和团队的整合，包括前端的人才升级、中台和后台的分工明确、必要整合等工作。我们正在扩大力度招聘人才，此轮招聘人数将达数千人，集中在业务拓展、酒店运营管理、空间改造等一线岗位。二、OYO 酒店不存在 “数据造假 “，高度重视合规制度
OYO 酒店是一家科技和数据驱动的公司，决不允许 “数据造假”。
如此大的平台，在高速增长过程中，难免出现个别员工的违规操作和诚信问题，这一点在很多快速扩张的企业都出现过。但以此抹黑 OYO 酒店 “数据造假”，是竞争对手和个别媒体的恶意所为。
我们一再重申的态度是，绝不会向不讲诚信的行为妥协。这样的责任心是我们对客户、对优质员工、对股东的持续承诺。
作为一家成立才一年半的初创企业，OYO 酒店高度重视合规的制度建设，在 2018 年 10 月成立了专业的廉政合规部门，对员工违反公司廉政合规制度的行为采取零容忍态度，并对涉事员工作警告和辞退等相应处理。
三、独立的本土化领导团队
对于 OYO，印度和中国（OYO 酒店）是两个本土市场。OYO 酒店建立了强大的本土领导团队，李泰熙（Ritesh）是 CEO，多位本土 CXO 和联合创始人阿诺（Anuj）一起组成了 OYO 酒店的决策委员会（EC）。每位 CXO 都是业务合伙人，职责分明，分工协作，赋能所有业务目标与运营管理，并对公司层面重大的战略事项集体决策。
OYO 酒店所建立的 EC 架构与组织能力，独具一格，这是我们分布式领导力的最高体现。我们面对的是一个万亿级潜在市场，和中国独特的竞争环境，这一切都是为了将 OYO 酒店快速打造成全球最大的酒店连锁集团。
四、OTA 合作共赢
不久前，OYO 酒店与美团和携程这两家中国重要的在线旅行平台建立了战略合作伙伴关系，这是一个重要的里程碑。合作伙伴关系将使我们能够最大限度地为酒店业主创造价值，以及提升我们的收益。
为了尊重商业原则和协议，我们将不会透露任何合作细节，亦不会对任何不切实际的揣测和数据做任何的回应和解释。
五、OYO 酒店 2.0 推进迅速
今年 6 月，OYO 酒店在全国范围内推出了 2.0。短短不到一个月时间，已有 100 多家酒店上线，凭借质量和价格，我们的入住率飙升。到目前为止，酒店的平均入住率高达 80% 以上。超过一半酒店的评分平均达到了至少 4.5 分，其中很多获得了高质量服务的评价。2.0 正式推进才四周，业主意向踊跃，过去几天每天签约 50 多家酒店。
六、创造价值，在酒店层面盈利
OYO 酒店投入了 30 亿人民币，目前账上资金充足。所以明年的目标不是赚钱，而是关注客户体验和给业主带来价值提升。我们在酒店层面盈利，不存在 “烧钱 “一说。
在进入中国 18 个月之后，OYO 酒店发展迅猛，各项指标遥遥领先，在全国拥有超过 10000 家酒店、50 万间客房。OYO 酒店帮助二三四五线下沉市场的单体酒店解决了品牌、运营和技术的痛点，帮助提升品质，同时通过独有的数据和技术持续提升人效和酒店收益，这是 OYO 酒店持续发展的价值所在。
OYO 酒店一年半来的快速发展和模式创新，业界有目共睹，吸引了众多酒店同行效仿。单体酒店市场很大，我们欢迎大家良性竞争，一起改变行业，服务好消费者。但是通过毫无底线的造谣抹黑来恶意竞争，显然缺乏职业道德，这决不是一个企业家、一家企业应该有的理想和情怀。
OYO 酒店是一个有使命感的公司，首要任务是为消费者打造更优质的旅居空间，不管他们身处一二线城市，还是三四五线城市，帮助消费者 “花更少，住更好 “，是我们的价值创造，也是我们与其他连锁酒店品牌的不同之处。
不畏浮云遮望眼，一个企业的发展离不开社会各界的支持，感谢大家正面的关注，希望广大媒体关注真相，鼓励和支持创新创业，让我们一起筑就伟大的梦想！
OYO 酒店
7 月 1 日