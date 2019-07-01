OYO 酒店日前发声明称，大规模 “裁员” 的报道失实，并提及此前宣布将投资 1 亿美元用于人才、客户体验和基础设施改造。“我们已经为中国酒店行业创造了 20 多万个就业机会，而且会在未来几年持续创造更多就业机会。” 该公司表示。

此前有消息称，OYO 酒店正在进行一轮大规模裁员。从该公司当时回应的口吻来推断，裁员的员工应该不诚信或绩效不达标的员工。OYO 酒店当时还表示预计到明年员工规模将超过 10000 人。

OYO 酒店方面还表示不存在 “数据造假”。而针对美团和携程合作的问题，该公司表示 “为了尊重商业原则和协议，我们将不会透露任何合作细节，亦不会对任何不切实际的揣测和数据做任何的回应和解释。”

此外，OYO 酒店提到其投入了 30 亿人民币，目前账上资金充足，在酒店层面盈利，不存在 “烧钱 “一说。

声明全文：