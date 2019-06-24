据界面新闻报道，印度酒店预订初创公司 OYO 的中国公司正在进行一轮大规模裁员。据报道，从上两周开始，各地的开发团队（BD）和运营团队（OP）开始大规模裁员。知情人士表示，裁员的命令直接来自 OYO 印方派驻中国的高管阿努基（Anuj）。

一位酒店业主也证实，他所在的成都市场对接的 OYO 运营团队员工今天刚接到裁员名单，其团队中今年 2 月份入职的人员基本被裁完。“一个部门十几、二十个人，最后剩下一两个。” 该酒店业主表示。

根据界面新闻了解到的情况，OYO 每个月的成本消耗高达 1.5 亿元，其中人力成本占很大一部分。与此同时，除了进军美国市场的新计划，OYO 在中国市场面向酒店业主正在进行的 2.0 战略也需要在前期消耗大量资金。

OYO 内部人士认为，突如其来的大规模裁员，有可能来自资本方的压力，也可能是公司要重构业务模型。

OYO 于 2017 年进入中国市场，不过很快就被国内 OTA 封杀。今年 5 月底，OYO 分别和美团、携程达成战略合作伙伴关系，意味着 OYO 被 “解封”。该公司目前已在印度、中国、英国、迪拜、印度尼西亚和马来西亚开展业务，去年从软银和 Grab 等投资者手中融资 10 亿美元。

6 月 24 日 20:49 更新：OYO 在声明中表示，绝不会向不讲诚信的行为妥协，也绝不会容忍持续的绩效不达标。这似乎表明此次裁员的员工为不诚信或绩效不达标的员工。该公司还表示，将持续广纳更多具备挑战精神和解决问题能力的各方人才加入其大家庭，预计到明年员工规模将超过 10000 人。

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