哈啰出行或将完成新一轮 3 亿至 4 亿美元融资

据全天候科技消息，哈啰出行或即将完成新一轮融资，此轮融资额约为 3 亿至 4 亿美元，估值约为 40 亿到 50 亿美元。

据接近哈啰出行的人士透露，哈啰此轮融资由国内、外两部分组成，目前，其在美国的融资部分已经结束，国内部分的投资方除蚂蚁金服外，华平资本或将入股。此前有消息称，阿里巴巴集团拟在近期投资哈啰出行，金额将达到数亿美元级别。

腾讯成立任天堂合作部，相关招聘信息已上线

腾讯公司招聘网站今天分别刊登了 “商业分析经理” 和 “Web 前端开发工程师” 两个岗位的招聘信息，并提到负责 “任天堂合作部” 相关工作。

任天堂和腾讯今年 4 月发表公告，宣布将联手在中国代理发售 Switch 主机。任天堂发言人表示，他们将与腾讯携手将 Switch 带到中国市场，任天堂已经向中国政府提交了国行版 Switch 主机申请。

马斯克：特斯拉有望在 5 年内推出电动飞机

特斯拉 CEO Elon Musk 日前表示，电动飞机有可能在 5 年内成为可能。

Musk 一直坚信，未来所有运输方式都将采用电池驱动。当然，火箭除外。几年前，Musk 甚至表示他有一个电动垂直起降飞机的设计方案，但并未详细说明投产计划。

Musk 称，要想让他的设计成为现实，电池的能量密度需要提高。上周六，Musk 又发表推文，对这种电池技术的到来日期进行了预测。他说：“是的，虽然有所改进，但续航里程仍十分有限。但在未来数年，随着电池能力密度的提高，这一切都将改变。”

前百度副总裁郑子斌加盟 VIPKID 出任 CTO 一职

在线教育公司 VIPKID 证实，前百度副总裁郑子斌已加盟 VIPKID 出任首席技术官一职，负责公司整体技术战略规划。

郑子斌于 2010 年 5 月加入百度，先后负责百度商务搜索部、商业基础平台部、大数据部、大凤巢等重要业务部门。他在 2011 年创办百度美国硅谷研发公司，并兼任总经理；2016 年全面接手百度大商业体系。在加入百度前，郑子斌曾在 Google、阿里巴巴、Oracle 等企业担任重要技术和管理岗位。今年 6 月，百度确认了公司副总裁郑子斌离职的消息。

小米：我们没有抄袭苹果 Memoji

微博认证信息为 “知名数码博主” 的 @搞机少女 日前发布了内容为小米 Mimoji 和苹果 Memoji 的对比帖子，从对比图很容易看出，小米的 Mimoji 和苹果的 Memoji 非常类似。

对此，小米方面认为，Mimoji 萌拍形象 “没有对其他友商包括苹果进行任何抄袭”。小米称 Memoji 米萌应用于 2018 年 5 月 31 日随小米 8 透明探索版一同发布，并且对其进行进一步功能升级，已确定将应用在即将发布的小米 CC9 系列上。

该公司同时希望 @搞机少女 提供 iPhone 对照组内容来源来方便其进行内部再审查。“小米公司高度尊重知识产权，此前已经在公司内部确认了对抄袭行为零容忍的态度。” 小米在声明中表示。

小米在声明中也提到，苹果的 Memoji 不具备自动生成功能，这和 Mimoji 的产品逻辑有 “很大差异”。“……有怀疑声音认为是否有人针对我们已公开的多组 Mimoji 形象，使用 iPhone 的 ‘拟我表情’ 手动编辑功能捏出类似形象，再恶意传播、带节奏误导公众。”