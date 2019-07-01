小米又抄袭苹果了？。微博认证信息为 “知名数码博主” 的 @搞机少女 日前发布了内容为小米 Mimoji 和苹果 Memoji 的对比帖子，从对比图很容易看出，小米的 Mimoji 和苹果的 Memoji 非常类似（尽管是用户自定义的，但呈现出来的模样却极其接近，而且这两个功能的名称也太像了吧……）。

对此，小米方面认为，Mimoji 萌拍形象 “没有对其他友商包括苹果进行任何抄袭”。小米称 Memoji 米萌应用于 2018 年 5 月 31 日随小米 8 透明探索版一同发布，并且对其进行进一步功能升级，已确定将应用在即将发布的小米 CC9 系列上。

该公司同时希望 @搞机少女 提供 iPhone 对照组内容来源来方便其进行内部再审查。

“小米公司高度尊重知识产权，此前已经在公司内部确认了对抄袭行为零容忍的态度。” 小米在声明中表示。

小米在声明中也提到，苹果的 Memoji 不具备自动生成功能，这和 Mimoji 的产品逻辑有 “很大差异”。“……有怀疑声音认为是否有人针对我们已公开的多组 Mimoji 形象，使用 iPhone 的 ‘拟我表情’ 手动编辑功能捏出类似形象，再恶意传播、带节奏误导公众。”

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题图：@搞机少女