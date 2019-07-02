小米今晚正式发布首次联合美图设计的小米 CC9 智能手机。

小米 CC9 主打拍照能力，名称中的 “CC” 源自 “双 Camera” 之意，指前后拍照都很强，看来小米对这一系列的拍摄能力很有信心。

拍照能力上，小米 CC9 后置三摄，分别为小米 9 同款索尼 4800 万像素镜头、800 万像素超广角镜头、200 万像素景深镜头，支持 960 帧超级慢动作、3D 微整形美颜、AI 短视频等功能。小米 CC9 前置 3200 万像素摄像头，支持四合一 1.6 微米大像素，支持美颜、全景自拍、手势自拍等功能，此前备受争议的 “Mimoji 萌拍”功能当然也不例外。

小米 CC9 提供 “白色恋人”、“深蓝星球”、“暗夜王子” 三种配色，整体采用 3D 全曲面玻璃和全金属中框，整机重量 179g，此外还有炫彩呼吸灯，来电时能发出多彩灯光提醒。这款手机还保留了 3.5mm 耳机孔。

正面，小米 CC9 采用 “水滴全面屏” 设计，拥有一块 6.39 英寸的三星 AMOLED 屏幕，官方宣称屏占比达 91%。小米表示，这款手机还有 VDE 低蓝光护眼认证，支持第七代光感屏幕指纹识别，解锁速度提升 10％。

小米 CC9 搭载高通骁龙 710 AIE 移动平台，6GB RAM，提供 64GB、128GB 两种存储空间可选，电池容量 4030mAh，支持 QC4 快充，标配 18W 充电器，USB-C 接口。小米 CC9 还支持全功能 NFC 以及红外遥控功能，除此之外，这款手机还获得了 Hi-Res Audio 认证。

小米 CC9 提供两种配置可选，6GB RAM + 64GB ROM 售价 1799 元，6GB RAM + 128GB ROM 售价 1999 元，7 月 5 日 10 点开售。此外，这一系列还提供一款 “美图定制版”，8GB RAM + 256GB ROM，售价 2599 元。

除了小米 CC9，小米今天还推出了该系列配置相对较低的版本，小米 CC9e。

小米 CC9e 搭载高通骁龙 665 处理器，售价 1299 元起，不过这款手机保留了小米 CC9 的拍摄技术（毕竟也是 CC 系列的嘛）。

小米 CC9e 屏幕尺寸为 6.08 英寸，保留了小米 CC9 的大部分技术规格，电池容量依然是 4030mAh。

小米 CC9e 精简了 NFC 和炫彩呼吸灯，标配 10W 充电器，不过依然支持 18W 快充，前置摄像头 3200 万像素、后置同样采用索尼 4800 万像素镜头，并且依然是三摄。

小米 CC9e 提供两种版本，4GB RAM + 64GB ROM 版售价 1299 元，6GB RAM + 64GB ROM 版售价 1399 元，6GB RAM + 128GB ROM 版售价 1599 元，7 月 9 日 10 点开售。