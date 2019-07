在今年公开推出轻便、小巧型 MR 眼镜 Nreal Light 后,MR 公司 Nreal 不仅提升了在消费者群中的知名度,同时也因为过于耀眼迎来其他玩家的质疑与指控。6 月 17 日,Magic Leap 正式起诉了其前高级工程师徐驰,他于 2016 年离开 Magic Leap 并成立了自己的 MR 创业公司 nreal。

“这些没有任何事实依据和证据的指控,带有明显的主观臆测和偏见,超越了商业竞争的合理边界。作为一家技术创业公司,我们所有的技术均来源于团队的自主研发。”6 月 29 日,Nreal 发布了对 Magic Leap 指控的官方回应。

不论如何,产品才是实力。据介绍,Nreal 的旗舰产品 Nreal Light 是一款轻巧舒适的混合现实眼镜,采用领先的视觉成像技术,结合先进的空间计算算法,打造身临其境的视觉体验。

值得一提的是 Nreal Light 有消费者和开发者两个版本。消费者版本重量为 88g,眼镜自身支持折叠,售价 499 美元,将于 2020 年上市。该版本的 Nreal Light 可以通过 USB-C 线连接到使用高通®Snapdragon™855 芯片的部分 5g 智能手机上,支持实时沉浸式内容。其采用 SLAM 算法,搭载了两块内置摄像头。该智能眼镜的特点包括:52°视场角,3D 显示最高分辨率 1080p,低延迟,以及空间音频、语音交互、搭配体感反馈手柄。Nreal Light 开发者版本售价为 1199 美元,今年 9 月开始发货。其包括一个 Nreal Light 眼镜,一个 3DoF 控制器和计算单元。

“Nreal 想研发下一代的用户交互的终端的体验。而我认为眼镜则是下一个终端。”Nreal 的创始人兼 CEO 徐驰表示,反观过去几波终端浪潮的变化,从 PC 到手机所呈现的趋势是:终端离人越来越近了。“有什么东西比手机离人更近?眼镜,这可能是人类需要的最后一块屏,也是一种可以以人为中心的全新交互方式。” 他补充解释。

不过,目前是市场上的 “最后一块屏” 如 VR 眼镜等并没有激起大部分消费者买单的欲望。那是因为很多产品所带来的终极消费者体验并不好,如 VR 眩晕、画质不好,隔离性太差,太重,太贵等问题此起彼伏地存在于这个行业。“增强现实眼镜一定是亲民的售价,材质与外观设计能够保证长时间佩戴和美观。” 徐驰在整理了行业痛点以后,总结出自己的理解结论。

兼具成本与实用美观的产品,对于企业的研发挑战则会相当大。为了实现最初的愿景,Nreal 前前后后已经进行了七次迭代才交出 Nreal Light 这份满意的答卷。“之所以能做到轻便,小巧,是因为我们把很多内部的原创技术融合在一起,包括显示端、感知端、交互端、结构、设计等等。” 他表示:“所以说某个节点我们真的蛮委屈的,但其实你越过这个坎,会是很大的成长。”

此外,不得不提的是,Nreal Light 消费版 499 美元的价格非常有竞争力,这或是首款 500 美元以下的 MR 眼镜。价格对于产品规模化有着决定性的意义。当然,除了最初的愿景外,亲民的价格也让 Nreal 助力推动 MR 眼镜产品标准。“产品的标准需要由用户体验来反馈制定。你没有足够多的用户数据,你不会知道交互合不合理,体验直不直观。而做到这一点的前提是,你要将产品放到足够多的消费者手里面,并且让他们用起来。” 徐驰说。

为了推广产品,让更多的人用起来,Nreal 在市场教育方面也颇下功夫。MR 眼镜带来的跨越甚至高于从功能手机到智能手机的改变,不仅跨平台,而且交互方式从二维升级到了三维。“我们巧妙地运用了一条线,把手机和眼镜连起来。既可以链接整个手机的内容生态,也可以借助用户熟悉的东西过渡。” 徐驰解释道。

当然,MR 行业的发展并不仅仅只需要硬件厂商的崛起,生态、产业链上的协作才是一个行业的快速推动力。前不久,Nreal 与中兴手机、Qualcomm Technologies、网易 AR(易现科技) 等达成合作关系,进一步积极参与构建 5G 新生态。需要强调的是,在 Nreal Light 内容开发方面,Nreal 为开发人员提供 SDK,以便迁移现有及新建的能够在 nreal light 上运行的新应用程序。“第一,SDK 能支持原生的安卓生态直接实现观感上的提升;第二,能支持传统的手机端 AR 内容,直接移植;第三,可以让开发者从头开发。“徐驰详细解释道来 SDK 的功能。

此外,在应用端,Nreal Light 分为 to C 和 to B。to C 主要包括娱乐作用如观影、游戏、社交或者购物的体验,和生产力工具作用,如 3D 的设计、工业设计等。to B 主要是以功能为主,主要作用是解放双手,数据采集,时效性的信息指导,为企业提升效率,节约成本。目前,Nreal 已完成 1600 万美元 A+轮融资,本轮融资由光大控股新经济领投,爱奇艺、华创资本、顺为资本跟投。

“我们希望在市场真正在爆发的前夕,能冲在世界的最前面,得到大家的认可。” 徐驰表示。