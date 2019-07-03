7 月 3 日晚，百度官方微博针对 “泼水事件”发布声明称，针对今天发生在 AI 开发者大户现场的事情感到愤怒，并强烈谴责肇事者行为。
百度表示，肇事者用微博直播等高调的形式安排了一个恶意的现场袭击，这样的行为让人觉得不耻，更让人感到不安。肇事者已经被公安机关依法带走并调查。
百度还在声明中引用了李彦宏在开发者大会现场的话 “AI 前进的道路上有各种各样意想不到的事情发生，但我们前行的决心不会改变。”
以下为声明全文：
各位关心百度的朋友们，大家好！
大家都知道，今天是百度一年一度的 AI 开发者大会。为了与到场的 7000 多名开发者和合作伙伴，以及场外关心此次大会的朋友们充分交流和分享最新的 AI 进展，我们无暇顾及其他。但是这并不意味着，我们对今天在现场发生的事件没有态度。
针对今天发生在 AI 开发者大会现场的事件，我们感到愤怒，并强烈谴责肇事者的行为！
肇事者微博直播等高调的形式安排了一个恶劣的现场袭击，这样的行为让人觉得不耻，更让人感到不安。如果今天我们的社会容忍了这样的极端行为，那么将来每一场会议和活动，都可能被肇事者如法炮制；每一个暴露在公众场合的人，都可能成为被袭击者！这是大家绝对不愿意看到的。
再次感谢所有给予百度关心和支持的开发者和合作伙伴！肇事者已经被公安机关依法带走并调查。“AI 前进的道路上有各种各样意想不到的事情发生，但我们前行的决心不会改变。”
百度公司
2019 年 7 月 3 日