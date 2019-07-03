7 月 3 日晚，百度官方微博针对 “泼水事件”发布声明称，针对今天发生在 AI 开发者大户现场的事情感到愤怒，并强烈谴责肇事者行为。

百度表示，肇事者用微博直播等高调的形式安排了一个恶意的现场袭击，这样的行为让人觉得不耻，更让人感到不安。肇事者已经被公安机关依法带走并调查。

百度还在声明中引用了李彦宏在开发者大会现场的话 “AI 前进的道路上有各种各样意想不到的事情发生，但我们前行的决心不会改变。”

以下为声明全文：