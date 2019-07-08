据界面新闻报道，7 月 8 日，京东官方表示，京东旗下独立运营的奢侈品电商平台 Toplife 已并入英国奢侈品电商 Farfetch，将于 7 月 21 日正式关闭服务。

目前，Toplife 的官网以及 APP 界面上发出关于服务关闭的公告，用户可以直接跳转到 Farfetch 网站以及 Farfetch APP 下载链接。京东方面表示，7 月​21 日之后 Toplife 网站及 APP 将停止运营。

据悉，2017 年，京东商城旗下奢侈品服务平台 TOPLIFE 正式上线各大应用商店，向用户开放 APP 下载。随后，TOPLIFE 以品牌官方旗舰店的模式链接奢侈品牌，独立于京东主站运营。除此之外，京东自建的物流、仓储体系以及 “京尊达” 服务也是京东争取奢侈品牌入驻的重点，2018 年 Toplife 已与超过一百个品牌建立了合作。​

而创建于 2008 年的 Farfetch 在 2017 年 6 月获得京东 3.97 亿美元的投资，京东成为其最大股东。目前，Farfetch 已和超过 1000 个奢侈品牌与精品店建立合作。

将 Toplife 并入 Farfetch，可以看出京东是为了更好整合奢侈品牌资源，以此来对抗天猫奢品平台 Luxury Pavilion、微信的奢侈品官方小程序商城以及奢侈品牌自建电商等竞争对手。

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