一个月前，苹果宣布在中国设立首个设计开发加速器，专门为 iOS、iPadOS、watchOS、macOS 和 tvOS app 开发者提供支持。时至今日，这个位于上海浦东新区的加速器终于启动，“将为中国的广大开发者提供独一无二的机会，与 Apple 的专家并肩合作”，项目参与者将学习如何运用 苹果的最新技术，向全球用户分发和推广自己的 app。

“中国本土开发者在 App Store 推出了不少引领世界的热门 app，我们很自豪能借此机会，为他们的发展再助一臂之力。” 苹果大中华区开发者关系负责人谢恩伟表示。 “从教育、健康到娱乐，我们在中国看到了许多令人赞叹的创新。我们非常期待这些才华横溢的开发者能够再创精彩。”

苹果以一场聚焦增强现实的研讨会拉开了加速器计划的序幕，该活动旨在帮助开发者为用户创造强大而新鲜的体验。研讨会深入探讨了 ARKit 3、AR Quick Look、Reality Composer 和 RealityKit 最近的更新，以支持中国开发者开拓增强现实的广阔前景。研讨会还设有一对一咨询时段，让开发者有机会直接向 App Store 团队咨询，获取有关 app 设计与开发的建议。

该加速器位于上海浦东新区，它将作为一个交流中心，让包括 iOS、iPadOS、watchOS、macOS 和 tvOS 在内的各个平台、各类规模的开发者，与 app 社区的其他成员齐聚与此，相互交流和学习。 加速器还会提供丰富多彩的活动，包括各种讲座、研讨会、实验活动、客座嘉宾演讲、讲师培训以及定期社交活动等。

题图：Apple