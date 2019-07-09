滴滴出行今天发布了北京市滴滴网约车价格调整说明，从 7 月 11 日开始，该公司将开始实行新的计价规则，高峰时段起步价、里程费将上涨。对此，滴滴方面回应称，此举是为了平衡供需关系。

自 2017 年 4 月至今两年多，滴滴网约车在北京的价格一直保持相对稳定，但需求迅速增长，全天呼叫量增长了 44%，高峰期呼叫增加了 49%。平台通过各种补贴奖励、分时定价、热力图引导、排队、拼车优先等方式尽力平衡供需关系，但供需失衡依然严重。目前，乘客总体叫车成功率较低。乘客会感受叫车越来越难。目前滴滴快车工作日早高峰 1/5 的叫车需求没有足够运力承接。为了平衡供需作出对应的价格调整，以鼓励司机出车满足乘客出行需求，同时也鼓励乘客错峰出行，减轻高峰时段用车压力。