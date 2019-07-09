7 月 9 日，滴滴发布了北京市滴滴网约车价格调整说明，表示从 7 月 11 日开始，将开始实行新的计价规则，高峰时段起步价、里程费将上涨。

据悉，本次价格调整生效的区域为北京市东城区、西城区、海淀区、朝阳区、丰台区、石景山区、昌平区、门头沟区。

其中根据时间段不同，其相关费用也有不同：

早高峰时段（06:00-10:00）滴滴快车的起步价、里程费均上涨、时长费不变。起步价由 13 元涨至 14 元，里程费由 1.6 元/公里上涨至 1.8 元/公里，时长费依然是 0.8 元/公里。

普通时段（10:00-17:00）滴滴快车的起步价不变，里程费、时长费下降。起步价保持 13 元，里程费由 1.6 元/公里下调至 1.45 元/公里，时长费由 0.5 元/公里下调至 0.4 元/公里。

晚高峰时段（17:00-21:00）滴滴快车的起步价上涨，里程费下降，时长费不变。起步价由 13 元涨至 14 元，里程费由 1.60 元/公里下降至 1.50 元/公里，时长费仍是 0.8 元/公里。

夜间凌晨时段（21:00-06:00）滴滴快车的起步价、里程费上涨，时长费下降。起步价由 13 元涨至 14 元，里程费由 1.6 元/公里上涨至 2.15 元/公里，时长费由 1 元下调至 0.8 元/公里。