7 月 2 日，据国外媒体报道，有知情人士称，日前，滴滴出行正在与软银及其他投资人就自动驾驶汽车业务融资进行沟通及谈判。

知情人士同时也指出，谈判仍未结束，未必一定能达成协议。

实际上，基于开发自动驾驶汽车要花更多的时间及资金，现在许多海外打车平台及汽车制造商正寻找外部资金，将其引入到自动驾驶研发当中。今年早些时候，软银、丰田和日本汽车零件制造商 Denso 对 Uber 自动驾驶汽车开发部门共注资 10 亿美元，获取了后者 14% 的股份；福特也成立了自动驾驶汽车子公司，即福特自动驾驶汽车有限公司（Ford autonomous vehicle LLC），并同意向大众出售股权。

据悉，滴滴从去年开始，就陆续布局自己的自动驾驶方面的研究开发：去年，滴滴出行与雷诺、日产、三菱等 31 家汽车行业公司成立联盟，致力于车队管理、汽车制造和自动驾驶方面的合作，并与大众成立了一家合资企业；同年，滴滴在美国加州获准测试自动驾驶汽车，在多伦多也开设了研究智能驾驶的实验室；今年 3 月，滴滴也新添一家全资子公司—上海滴滴沃芽科技有限公司，该公司经营范围设涉及自动驾驶技术等。

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