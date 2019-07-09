据 livemint 报道，印度最大的酒店集团 OYO 准备在未来两至三年内上市。一位消息人士称，“在过去的几个月里，IPO 一直是所有 OYO 投资者谈话中不可或缺的一部分，其目标是在两三年内上市。为了实现这一重大目标，该公司正在采取一系列措施。” 根据 4 位不愿透露姓名的非 OYO 投资者的说法，一旦上市，OYO 的估值可能会高达 180 亿美元。

据报道，OYO 尚未决定要在哪家证券交易所上市，但在海外上市的可能性更大，因为该公司尚未实现盈利，而美国资本市场似乎更愿意接受这种商业模式。

OYO 此前宣布其在最新一轮融资中获得了 8 亿美元投资，主要投资者包括软银的愿景基金、红杉资本（Sequoia Capital）、光速创投（Lightspeed Venture Partners）和 Greenoaks Capita 等现有股东，此外还承诺再增加 2 亿美元融资。这笔融资后， OYO 估值接近 50 亿美元，为 2017 年估值的 6 倍之多。

在中国市场方面，OYO 上周公布了 2.0 战略升级，旨在帮助 OYO 酒店实现战略增长。此外，该公司还将投资 5000 多万美元进军越南市场。

题图：Shah Junaid/VCCircle