这届年轻人的消费习惯不仅改变了新消费场景，随之而来的是消费结构的变化以及各类聚焦于 00 后、90 后新消费场景的诞生。在动点科技采访投创享投资投资合伙人朱春涛的过程中，揭示了这届年轻人的消费喜好和投资人的投资方向。

创享投资是一家聚焦于 90 后年轻人消费习惯的投资机构，成立于 2014 年，专注于文体娱乐、消费升级、前沿科技等具有高成长性领域的早期股权投资机会。

标新立异与亚文化崛起改变消费场景

网红店打卡、国漫崛起、二次元盛行、说唱摇滚等亚文化逐渐进入大众视野……从近几年的消费场景变化来看，90 后以及 00 后这一代的消费习惯明显影响了新消费结构的变化。

星巴克猫爪杯的疯抢，从 199 元的售价炒至千元；打卡网红餐厅以及旅游景点成为年轻人主流的生活方式；嘻哈说唱等亚文化随着 2017 年《中国有嘻哈》爆发；LV 与 Supreme 合作了限量单品，Burberry 邀请 Gosha 推出了街头风外套……

1950 年社会学家大卫•理斯曼曾定义：“个性、小众、街头、亚文化，这是年轻一代所追求的。亚文化具有颠覆精神，是积极地寻求一种小众的风格。” 这些曾经从未出现过的娱乐消费方式伴随着成长起来的 90 后在近几年的消费现象中越加明显。朱春涛认为：“年轻人的消费代表了三年以后或者十年后市场的变化，这是一个可能存在的增量市场。”

当追求个性成为 90 后的主要标签，叛逆和标新立异也随之而来。在 90 后看来，” 我们不一样 “成为他们的主流价值观。正如朱春涛所说：“从体验式的新消费场景看，90 后以及 00 后正逐渐成为主战场。”

历史不会重演，但总会押韵。

创享投资合伙人朱春涛谈到：“90 后用手机 QQ 因为不想和 70-80 后一样用微信，还创造了火星文这样的独立语言。00 后用更新的各类社交产品，交流语言上也造出了 “扩列” 和更隐秘的字母缩写语言。”

与 80 后相比，90 后的成长环境更加优渥，消费观念更开放，同时注重体验。朱春涛认为：“7-19 岁的少年、37-46 岁的中年人和 70-75 岁的老人，他们的消费模式必然存在极大的差异。你在 18 岁时能挣多少钱，又能花多少钱？ 消费者占据了 GDP 的 70%。只有在消费者支出增长的情况下，商业投资才会扩大，政府才能对企业和消费者征收更多的税收，增加政府收入。因此，经济是受到消费者支出的影响。 最好玩的是生产者 同时也是消费者”。

这也影响了朱春涛对于投资市场的判断，比如在二次元动漫文化以及 VR 体验方面的消费。

消费场景的变化随之而来的是投资方向的改变，在朱春涛的投资理念里，除了适应 90 后以及 00 后的消费需求外，技术驱动的 项目更能引起他的投资兴趣。

场景落地+技术驱动达成快速发展的诉求

“场景是为了落地，但本身从利基市场可以深切 ，后续还可以外延，技术驱动更有可能达成快速发展的诉求。” 这是朱春涛的投资理念。

朱春涛技术偏好的投资观也与他的从业经历有关。十年以上的游戏研发经验、6 年自主创业经验以及五年以上的早期投资经验，成就了朱春涛在投资中从技术出发，专业谨慎的风格。

90 后是生活在互联网时代的互联网原著居民，在他们的生活方式里，宅、二次元成为一部分人的主流生活方式。轻文轻小说、优他动漫成为朱春涛针对偏爱动漫二次元的 90 后的投资项目。

在轻文轻小说的投资逻辑里，朱春涛看中了公司的创始团队有 A 站创始团队的背景。同时从产品本身来讲，小说阅读篇幅短小，没有阅读负担，符合 90 后的阅读习惯。定位于二次元类小说，用户精准，小说既可以改编动漫也可以改编游戏，具有更大的发展空间。

随着国人的文化自信越来越强，90 后对于国漫也更加认可。优他动漫则是则是朱春涛根据 90 后中的二次元用户投资的项目。朱春涛认为：“虚拟偶像市场其实国内就两家头部，一家做运营，主力开拓市场的，另一家做技术支持。优他动漫属于后者，属于技术驱动的产品产出高效高品质的内容 。” 当时，初音未来与优他动漫都有 B 站的注资，同时优他动漫的产品更符合中国的发音。

技术驱动的沉浸式娱乐

艾奎斯、互联网星梦是朱春涛投资的以技术驱动的 VR 项目。 2016 年，VR 的投资风口已过，朱春涛从依然活着的 VR 项目里面选择了艾奎斯和互联网星梦。

对于注重体验感的用户来说，艾奎斯满足了用户的需求。最开始投资的时候，创享受投资与艾奎斯依托强大院线资源，快速铺点进行 VR 体验店的普及。后续艾奎斯也与爱奇艺 等各个院线进行了深度的从内容到运营的合作。现在强调的是标准化运营线下体验店。 目前线下加盟势头很好 ，单店一键式标准管理 成本回收极快， 内容也根据自己的标准按周期迭代。

另一家互联星梦，朱春涛当时投是源于优质的 CP 逻辑。朱春涛谈到 “从技术层面看，国内缺乏有经验的主机开发团队， 但有 VR 开发能力。” 在后来的发展中，互联星梦是国内唯一连续三年获得投资的 VR 游戏内容商，其中包括索尼中国之星基金，也是索尼投资的第一家 VR 内容公司。2019 年将市场范围拓展至了独立游戏。在手游领域巨头化的时代，独立游戏领域还有各种各样的机遇。用朱春涛的话说：“互联星梦作为国内第一家获得索尼海外发行的内容公司，凭借着 3 年多的团队磨合和积累，有机会在国际舞台上获得自己的一席席位。”

在朱春涛的投资逻辑中，除了迎合 90 后、00 后等年轻人的消费诉求，多年游戏研发的经验与技术驱动的理念深深影响了他对项目的判断。

寒冬让投资更冷静

朱春涛认为：“90-00 后的消费观念是有很大不同的， 但根据不同区域和阶层 ，其实也有很大的不同 。 但能看到的大趋势是两级的分化，另外金融产品的无处不在也鼓励了消费 ，看上去更繁荣了。

采访临近结束，我们用一个今年大家都在讨论的资本渐冷的问题结束了采访。

“我觉得市场是慢慢回归理智了，15-16 年简直太乱来了。甚至到了劣币驱逐良币的状态，大家都不冷静。但是钟摆现在好像回过头了……整个环境又太冷了。 生活永远需要内容，现在看大家投资更冷静，更加从项目的本质出发来判断。” 面对今年愈加明显的资本渐冷现象，朱春涛给出了他的看法。