近日，康复机器人领域标杆企业傅利叶智能已完成数千万元 B 轮融资，本轮融资由国中创投领投，IDG 资本、火山石资本等跟投。

“本轮融资将用于康复机器人相关技术研发、产品线扩充以及渠道建设，将护城河挖得更深。同时，今后我们将以康复机器人为切入点，不断打造成为一家智能康复生态型公司。” 傅利叶智能 CEO 顾捷表示。

从 2015 年 7 月成立至今，4 年时间，傅利叶智能已先后完成多轮融资，投资机构名单包括张江科投、景旭创投、前海母基金等。

本轮投资方国中创投投资总监庞常伟表示：“康复已经是一个大的市场，机器人和人工智能等前沿技术正在快速迭代，康复领域的智能升级是大势所趋。傅利叶智能团队具有强大的研发能力和全球化的视野，对行业有深刻的理解和独到的见解，在技术上跨国研发，产品中国制造，全球销售，迅速成为了行业的头部企业。我们相信未来傅利叶智能团队将打造出更多优质的技术和产品，从而促进整个康复产业的发展。”

从 2016 年 12 月 2 日面向市场正式推出首款基于力反馈技术的上肢康复机器人 Fourier M2 起，傅利叶智能相继推出下肢外骨骼机器人、踝关节康复机器人、智能电动训练车等多款重磅产品，且均为自主研发。

顾捷表示，“我们采用平台化的设计，核心模块自主研发，结合人工智能技术，构建出一个全新的智能康复平台，能够大大提高康复的效率，让传统的康复训练变得数据可以量化，训练更加个性化和精准化。我们也希望未来，不同的产品开发团队能够加入傅利叶，一同构建一个智能化的康复生态平台。”

据悉，傅利叶智能主要服务的人群包括两大类，一是因疾病或意外造成功能障碍的人群，包括脑卒中、脊髓损伤、多发性硬化、小儿脑瘫等上下肢功能障碍的神经损伤患者；也包括关节骨折、韧带拉伤等需要关节活动度、肌力训练及本体感觉训练的骨骼肌肉系统损伤患者。二是老年人群体，帮助他们进行认知、关节、力量和协调等综合锻炼，预防及延缓功能衰退。其目标是让康复机器人进入数十万个医院和数千万个患者家庭，提升医疗的服务效率和用户的生活质量。

谈及市场布局的策略，作为傅利叶智能的领头人，顾捷的思路逻辑非常清晰：构建多层次市场，包括医院市场、社区市场、家庭市场和海外市场。

傅利叶智能已与全美排名第一的芝加哥康复中心、澳大利亚墨尔本大学建立联合实验室，并与国内外顶尖医疗机构进行产学研用深度合作。此外，其也联合了墨尔本大学和美国国家仪器（NI），共同推出全球唯一的外骨骼和智能机器人开放平台 EXOPS，致力于推动智能机器人技术产业的快速落地。