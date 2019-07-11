任天堂昨晚发布了价格比 Nintendo Switch 更便宜，但配置也相对缩水一些的 Nintendo Switch Lite。如果你依然没有兴趣，那么也许可以再等等。

Dainel Ahmad 在 Twitter 上发布推文称，任天堂正在打造一系列的 Switch 设备，而专门针对手持体验推出的 Switch Lite 只是第一款。Dainel Ahmad 表示，任天堂打算通过 Switch Lite 吸引众多 3DS 用户，并降低玩家进入 Switch 生态的门槛。

这样的消息我们并不陌生，有关 “低配版” 和 “高配版”Switch 的传闻早已出现，对于 Switch Lite，上个月我们看到了中国配件厂商的图片，当时这款游戏机被称为 “Nintendo Switch Mini”，而非 “Lite”。

任天堂昨晚正式公布了这款新机，名称为 “Nintendo Switch Lite”，这款主打便携体验的游戏机比现有的 Switch 要小巧一些，售价也比现有机型便宜 100 美元。Switch Lite 不支持 TV 输出模式，并采用了 d-pad 方向键，而不是 Switch 上的四颗分离式设计的按钮。

和以往不同的是，任天堂这次打算把掌机与同时期的家庭游戏机统一起来。与 Wii 和 Wii U 同时期的掌机是 Nintendo DS、3DS，在这之前的家庭游戏机和掌机也采用不同的名称，比如与 Game Cube 同时期推出的掌机是 Game Boy Advance，游戏载体也分为光盘和小尺寸的卡带，支持的游戏数量和游戏体验也各不相同。