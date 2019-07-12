“人的生活就是一张网” 北岛曾这样概括。互联网诞生以来，生活的网又在时间和空间上无限地拓展开来。尤其是伴随着互联网一起长大的 90 后、95 后，从人人网、飞信、豆瓣、贴吧、陌陌、探探、子弹短信、soul 等等，各个社交软件的潮起潮落中，年轻人的社交喜好我们依然琢磨不透。

所以，我们走上街头，与几位年轻人聊了聊他们对于社交的需求和对于交友的 “奇葩” 想法。

即使各种社交 app 层出不穷，而能够被所有年轻人记住并不会抛弃的只有 “微信和 QQ”。熟人关系的社交似乎对部分年轻人来说是更安全不容易出错的社交，“通过朋友的朋友认识新朋友” 是大家普遍会选择最安全的方式。虽说如此，但是工作的压迫和休息时间的紧迫，也会使一些年轻人为了排解孤独冒险尝试 “陌生社交”。

像 Facebook，微信，QQ，Whatsapp 等应用是熟人社交的必备软件；而陌陌，探探’soul 等陌生人社交应用则是充满了新鲜感的冒险之旅；贴吧，论坛，群组则满足了 “志同道合”，气味相投的用户来插科打诨；甚至像《恋与制作人》这样的游戏满足年轻人对于爱情的终极幻想。

但在年轻人里，新的社交场景和氛围也在悄然发芽。“性” 依旧是刚需，陌生人破冰依旧有一些尴尬。前几日，吱呀、Soul、语玩、一说 FM 等 26 款音频平台，分别因为 “涉黄” 而下架。“这也没有什么好奇怪的，说明有很大一部分人有这方面需求，而且在市场有很大的市场价值。” 路人小羊说道。主打 “灵魂社交” 的 soul 曾一度宣传能够让年轻人达到心灵上的沟通，也难免陷入扫黄打非之列。在此之前，Soul 已拥有近 150 万的日活。尽管在其 app 上提倡不用真实的信息和照片，但是在现实是如果没有真实的头像或语音，很难在上面交到朋友。

“真实” 是很多年轻人在提到社交需求时反复提到的字眼。线上社交的不确定性不安全性加上后期包装带来的都是伪装的朋友。“你永远不知道互联网那一端跟你聊天的是猥琐大叔还是小学生。” 一位女生表达了她的担忧。所有尽管现在社交软件还在五年一迭代更新，每年都有创业者号称他们读懂了这一代年轻人，但是在历史卷中留下姓名的还是只有微信和 QQ。

尽管大家都懂线上交友的无力感，但是似乎走出房门参与线下社交是一件更加困难的事情。互联网的高自由度和隐蔽性让年轻人变得看起来越来越宅，越来越孤独。据我们的采访来看，大部分年轻人选择宅，并不是因为缺乏社交需求，而是在互联网长久的宠溺下，游戏网综短视频足不出户便能消耗一整天的娱乐需求，相比而言，社交变成一个繁琐又复杂的社会活动。

“我还是比较喜欢面对面的社交活动，大家可以观察对方表情，可以互动一起玩游戏。” 大部分年轻人的心声也是如此。当然如果有新的社交软件出现，也会选择去尝试，大家都在等待一个 “完美的” 软件出现。

从茫茫宇宙的角度看，人人都是孤儿，所以人人都渴望有人爱，都想要有人疼。——《人人都是孤儿》