在中国，国际化是一个有意思的词汇。因为越来越多的人认识到国际化的重要，所以很多事情，我们都会尽量对它扣上国际化的称谓；然而国际化在不少场合也会显得很尴尬，一件事哪怕只有 1% 的参与者是外国人，这也可以美其名曰 “国际化”。

这也没毛病，只是在动点，我们对国际化的理解并不一样。动点要做国际化的创新平台。所以我们的媒体不仅仅有中文，而作为海外看中国市场的权威科技媒体之一，我们还有英文，西班牙文；我们在中国主办的大会，30% 的观众都来自国外。我们英文团队操刀的 EMERGE 大会，台上台下 100% 都是英文交流。我们海外团队主办的 ORIGIN 大会，去年在新加坡，今年在马来西亚吉隆坡，嘉宾不仅来自中国也来自本地一线科技创新企业，每场都是 400 人左右的规模，最重要的一点，很多观众在来之前都知道 TechNode，每天读 TechNode 英文版。

国外的媒体市场，说简单也简单，说复杂也复杂：他们对一个好媒体的认同，需要时间的检验。他们认同和尊敬动点，就是因为我们从第一天起，就坚守初心向海外介绍中国科技。因此，越来越多关注中国科技的海外公司，投资机构，政府创新机构以及个人等等，越来越多意识到 TechNode 的价值。

这个愿景，我们从未改变。今天，感谢我们的合作伙伴 Eurasia Development Limited 公司和它的创始人 Andrei Prokhorovich 先生，我们非常开心的宣布，动点科技俄文版上线！

p.s. 也感谢所有关注 TechNode Russia 的俄罗斯媒体 (Kommersant.ru, VC.ru, RB.ru)。俄语也是欧洲最多人使用的母语，是俄罗斯、白罗斯、乌克兰 1.44 亿人的母语。我们非常期待我们做的这个努力能够很快帮助到中国和俄罗斯的科技创新交流。