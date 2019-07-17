美国参议院银行、住房和城市事务委员会日前就 Facebook 的数字加密货币 Libra 举行听证会。参议院银行、住房和城市事务委员会资深成员、民主党参议员谢罗德·布朗 Sherrod Brown 在开场白中说：“一桩又一桩的丑闻表明，Facebook 不值得我们信任。”

Brown 反复提到他所说的 Facebook 的 “竞争使命”，即让世界更紧密地联系起来，但却为自己赚钱。Brown 说：“一桩又一桩的丑闻表明，Facebook 不值得我们信任。就像对待其他公司一样，Facebook 应该被当作一个追求利润的公司来对待。如果我们给他们一个机会，让他们用人们的银行账户做实验，那就太疯狂了。”

Facebook Libra 项目负责人 David Marcus 表示，Libra 不是为了和美元对抗，Libra 的加密钱包 Caibra 虽然和其它钱包存在竞争关系，但它会为用户提供多种支付选项，包括信用卡和银行卡。“Libra 数字钱包 Calibra 将与财政部合作，确保其遵守相关规定。”

Marcus 称，未来个人所有资产都保存在 Libra 上，所有薪酬也将以 Libra 进行发放。“如果 Libra 被广泛采用，那么将是非常有价值的付款数据。”

Marcus 在证词中表示，只有在全面了解并解决监管部门的担忧以及获得相关批准之后，Facebook 才会推出 Libra。在谈及货币政策时，Marcus 称对 Libra 储备基金进行管理的 Libra 协会既无意与任何主权货币竞争，也不会涉入货币政策领域。Facebook 将与美联储以及其他央行合作，以确保 Libra 不与主权货币形成竞争或干预其货币政策。

Marcus 表示，Libra 能在反洗钱反恐怖融资方面做出贡献，此外，Calibra 钱包将不会与 Libra 协会共享客户数据，除非用于防止欺诈或犯罪活动，且遵守法律的情况下。Calibra 也不会与 Facebook 共享客户的账户信息或财务数据，更不会用于 Facebook 系列产品的广告业务盈利。