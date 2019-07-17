印度酒店集团 OYO 通过一笔收购进入了共享办公领域。该公司日前宣布 OYO Workspaces 已经在印度的 10 个城市开展业务，拥有 20 多个中心。

New Real Estate Businesses 首席执行官 Rohit Kapoor 表示，OYO 计划在年底前建立 50 个 OYO Workspaces 中心，并计划在明年年底前成为亚洲最大的共享办公空间。

与此同时，OYO 确认已收购 Innov8，这是一家拥有 200 多名员工和 16 个运营中心的共享办公空间公司。据 TechCrunch 消息，这家已有 4 年历史的初创公司被约 3000 万美元的价格收购。

Innov8 是 OYO Workspaces 的三个内部品牌之一。另外两个品牌——Workflo 和 Powerstation 针对的是那些寻求经济产品的人。用户可以每月低至 6999 卢比的价格使用其中一个共享办公空间。Innov8 已被定位为高级选项。

OYO Workspaces 将在其所有中心提供一系列服务，包括 Wi-Fi 连接、内部厨房、家政服务、存储和停车位。它还为用户提供月度和季度通行证——目前以高折扣价提供——以进一步降低其共享办公空间的价格点。

此前有消息称 OYO 计划在在未来两至三年内上市，估值可能会高达 180 亿美元。

题图：TechCrunch