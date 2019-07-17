7 月 17 日，据台湾地区 《电子时报》报道，尽管市场传出苹果公司已经取消 AR/VR 头戴设备的硬件开发，但是苹果对于 AR/VR 软件应用、生态体系建设的兴趣方兴未艾，后续苹果估计仍将在 iPhone、iPad 继续布局。

此前 7 月 12 日，《电子时报》就报道称，苹果专门负责开发 AR 眼睛与 VR 头戴设备的团队已于 5 月已经解散，该团队成员转至其他产品开发。该报道还表示，苹果暂缓开发 AR/VR 头戴设备，与现行 AR/VR 硬件设计无法达到轻量化，以及所需要的 5G 联网、内容数量均不够成熟相关。

实际上，苹果对 AR/VR 技术颇为重视，一直在大力推动相关软件的开发。此前，苹果不仅先后发布了 ARKit、ARKit 2.0 和 ARKit 3.0 开发平台，在今年的 WWDC 开发者大会上，还推出了全新的 RealityKit 和 Reality Composer 开发工具。与此同时，苹果公司已经拥有了多项 AR/VR 硬件方面的专利，并先后收购了 PrimeSense、Metaio 以及增强现实领域的初创公司 Flyby Media 等。

不少业者认为，AR/VR 软件与生态体系的的杀手级应用是否能够让 Face ID、ToF 等 3D 感测功能发挥到极致，这才是未来苹在 AR/VR 设备方面果所需要考虑的及发展方向。

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