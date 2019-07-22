提到 Rokid 这家公司，不仅略显低调，同时在圈内还存在误解。这是一家智能音箱公司？芯片公司？还是 VR 眼镜公司？

对于这些疑问，Rokid 创始人王舜德并不在意，他很清楚地知道,Rokid 的是一家以解决人机交互痛点为终极目标的公司。至于智能音箱、芯片、VR 眼镜，在王舜德看来，都是实现他在解决人机交互问题中的工具。

在创办 Rokid 之前，王舜德实现了从职业经理人到创业者的转变。他曾在阿里任职财务总裁，后来在金山担任 CFO。当王舜德决定创业的时候，卖掉了香港的房子。现在王舜德回香港一直住酒店。用王舜德的话说：“当时卖掉房子，就是为了不给自己留后路。

不讲故事，用产品说话

“我会鼓励年轻人在创业的时候，看到某个领域有机会，坚持往这个方向走，最重要的是找到目标后，必须要坚持。” 王舜德在采访中表达了他的创业风格, 他也以这样的特点践行着他的创业方式。

就像在决定做 VR 眼镜初期，王舜德的定位就非常清晰——B 端商用。从这几年热度消退的 VR 眼镜市场来看，无论是谷歌以及三星等大厂还是各个参差不齐的创业公司看，存活下来的寥寥无几，而 Rokid 所生产的针对 B 端市场，结合过硬的 AI 芯片的 VR 眼镜依然活跃在市场，不断升级换代。

正如王舜德所描述的产品观所描述的那样：“当产品要变成商品，需要解决用户的痛点。”

首先，在科技的底层做出一个产品。

第二，你必须要应用场景解决用户的特点。

第三，你必须要能量产，能量产的关键词是你的良品率是不是很高，你的成本也会相对低。

而第二代的 VR 眼镜中，开始往 C 端发展，主要面向儿童教育市场，同时 AI 应用场景会越来越多。Rokid 不止是一个 AI 产品公司，还是解决方案提供商。四年前，Rokid 开始做 AI 产品，其中 Alien 和 Pebble 两款智能受到了行业和市场的关注, 两款产品都采用的是其他厂商的通用芯片，基础成本较高。基于这样的经验，Rokid 需要更好的 AI 芯片解决方案。

Rokid 在 2016 年就启动了芯片相关的定义和设计，联合合作伙伴打造出了自家独立的 AI 芯片——KAMINO18，其支持相控阵技术等独创算法，可降低产品功耗 30% 至 50%，成本则相较于主流芯片降低了 30%。王舜德认为，Rokid 更长远的目标是建立大平台，创造更好的环境聚拢多方人才，吸引更多合作伙伴，并以用户体验为基础寻找 AI 的下一个突破点。

在共建的平台上，可以产出适用范围更广的 “标准”，这也是目前 AI 行业最为缺少的。例如，通过研发者的合作，创造更加标准的技术开发 SDK，帮助更多的研发者设计自己的产品。从长远考虑，共同赋能的平台也能帮助 Rokid 设计 AI 行业的标准——AIOS（AIOperationSystem），类似于智能手机端的操作系统 Android 与 iOS。

坚持用产品说化是王舜德做产品的理念，“我们去必须要有一个跟着未来的产品。” 王舜德说。

造梦者的聚集地

在网上搜索王舜德的资料，鲜有他的创业经历——他是一个不讲故事。当动点科技在参观王舜德的公司时候，发现了一个创新、开放、为员工工作生活带来方便的办公和生活空间。

“开放、沟通、交流” 是 Rokid 的企业文化。王舜德说：“我们鼓励员工多沟通交流，不要总是坐在电脑前，真正在工作状态里是不断交流的。

在 Rokid 杭州总部的公司，我们可以看到有专门的读书区域或者静默区域，方便员工看书或者静静地思考问题。Rokid 人力资源总监任丽娜介绍，如果是纯开放的区域是比较吵的，有些人希望做一些比较安静的思考性的东西，就到专门的区域里。

“做一个科技互联网公司的人事、行政工作是很难的”。Rokid 的人力资源总监任丽娜告诉动点科技。 在公司要求带工牌的时候被员工拒绝了，他们要求人脸识别。公司有一间房间是不让员工进入的，但技术开发的工程师就把门锁破解了。在 Rokid, 技术研发的工程师们可以自己做各种有趣的游戏，在公司里应用，这是一家设计感与科技感并存的公司。

Rokid 的工程师并不像大家印象中沉默寡言的技术人员。Rokid 有专门的分享区域，鼓励每一个工程师或者每一个 BD 都可以上台做分享，让工程师们分享自己的想法和观点。

不仅鼓励大家表达自己的想法，在 Rokid 文化中还在努力提高每个人的审美和创意。Rokid 的企业文化认为，提高每个员工的审美和创意能力，会让他们做出的文案、设计师设计的版面都会更吸引人。

工作空间之外，Rokid 还有提供给员工周末休息或者办公的区域。在这个区域里，有儿童绘本和各种玩具，都是员工自己家里孩子用不完带到公司里的。 周末有员工会带着孩子在公司加班，供儿童玩耍的区域给员工提供了很大的方便，这是 Rokid 充满人性化的地方。

在动点科技参观采访 Rokid 的过程中，发现 Rokid 并不像是一家传统的中国科技公司，这里有更多创意设计和员工的奇思妙想。王舜德说：“创业的过程是职业经理人体会不到的感受。” 在创业做产品的过程中，王舜德找到了自己最喜欢的事情。他不仅把善于创新的理念用在做产品中，更把这种理念带到了公司企业文化中，培养每个员工的创新创业能力，在 Rokid 工作的每一个人，都是自己的造梦者。