7 月 22 日，美国《财富》杂志发布 2019 年世界 500 强排行榜。小米集团首次登榜，排名 468 位，在上榜的全球互联网企业中排名第 7，在上榜的中国企业中排名第 112 位。小米也成为继京东、阿里巴巴、腾讯之后第 4 家登榜的中国互联网企业，也是全球第 7 家登榜的互联网企业。

同日晚上，小米创始人雷军下发全员邮件称，为庆祝小米进入世界 500 强，小米公司将赠予每位小米同学 1000 股小米集团股票，其中，500 股是给小米每一个人的全球 500 强成就纪念，另外 500 股，是小米给每位同事和伙伴的家人的纪念品。

据悉，以小米集团今日收盘价 8.95 港元/股计算，每位员工可获赠股票价值 8950 港元，约合人民币 7880 元，而此次股票赠送将覆盖小米所有在职的员工和核心外包服务团队的伙伴共计 20538 人，授出股票总计价值约 1.62 亿元。

以下为雷军内部邮件全文：

小米的同学们：

《财富》杂志刚刚公布了最新世界 500 强公司排行榜，小米上榜了！我们在全球排名 468 位，是 “互联网服务与零售” 分类中的 7 家公司之一。并且成为了有史以来最年轻的世界 500 强公司（除了合并产生的公司外），从创业至今才 9 年时间，这是一个了不起的成就！

我们创造过一系列商业奇迹，世界 500 强，就是最好的总结。我们在移动互联网行业大潮涌起时，代表了先进的商业模式和产品思维，提供了超出预期的用户价值，坚持做 “感动人心、价格厚道” 的好产品是我们所有成就的基石。

公司上榜世界 500 强加上北京总部新园区的启用，双喜临门。我们由衷感谢所有相信小米、支持小米、帮助小米、鞭策小米的朋友们。

首先要感谢我们全球数亿用户和米粉，感谢他们不离不弃的始终信任、持续激励；感谢我们的合作伙伴，没有他们长久的鼎力支持，小米绝无可能从一家只有 13 个人的小公司变成全球 500 强企业；感谢我们的投资人，他们给予了我们宝贵的宽容、耐心与鼓励 。甚至还要感谢我们的同行和竞争对手，他们是小米成长最好的磨刀石，是最有力的鞭策。

最后，最想感谢的，是每一位持续奋斗的小米同学们和在背后支持的家人。世界 500 强，是 9 年来我们一起奋斗共同达成的成就。我们给所有在职的同事和核心外包服务团队的伙伴共计 20538 人，都准备了一份 “特殊的纪念品”：

我们将赠予每位小米同学 1000 股小米集团股票，其中，500 股是给我们每一个人的全球 500 强成就纪念，另外 500 股，是我们给每位同事和伙伴的家人的纪念品，感谢你们的支持！

因为这么多感谢，所以我们不能停步，惟有继续向前。世界 500 强考量的是营收规模，我们目前看起来已经成了一家大公司，但大不代表真正强大，更不代表伟大。创业 9 年至今，我们证明了小米模式能够成立，能在全球商业社会的顶级舞台上赢得一席之地。但我们并不是为了这样的成功而创立的。接下来，我们还要向着伟大继续前进。

作为世界 500 强最年轻的公司，我们已经走上了全球商业的顶级舞台。年轻，是我们最不一样的地方，只要我们永葆一颗年轻的 “少年心”，我们就有无穷的热情、无尽的可能和无畏的信念，从过去的成功，真正走向伟大的愿景。沧海横流，方显英雄本色，同学们，怀抱我们的梦想，牢记我们的使命，碾压一切险阻，向着理想的方向，小米终将成为一家伟大的公司！

图片来自 http://www.freep.cn