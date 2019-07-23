荣耀今天推出了 9X 系列新手机。手机采用升降式前置相机，机身为 3D 玻璃设计，有蓝、红、紫、黑这 4 种颜色，指纹识别模块位于侧边。荣耀 9X 系列搭载 6.59 英寸屏幕，屏占比达到 92%。

相机部分，荣耀 9X 系列均配备 1600 万像素自拍镜头，9X 搭载后置 4800 万像素主相机+200 万像素景深双摄，而 9X Pro 在次基础上增加了一颗 800 万像素的广角镜头，两款手机均支持硬件直出 4800 万像素超清照片。AI 摄影 2. 0 可实现 60 多种场景识别，夜景拍摄方面配合荣耀 “猫头鹰” 夜拍算法和 AIS 手持超级夜景 2.0 技术。

荣耀 9X 系列搭载麒麟 810 处理器，电池容量为 4000mAh，支持 GPU Turbo 3.0 游戏加速技术。荣耀 9X Pro 采用 “PC 级” 液冷散热系统，号称在游戏、导航等易发热场景下核心温度可降低 5℃。新手机也支持方舟编译器和 EROFS 文件系统。

荣耀 9X 有 4GB RAM + 64GB 存储空间、6 + 64 和 6 + 128 三种版本，售价分别是 1399 元、1599 元和 1899 元，将于 7 月 30 日发售。9X Pro 有 8+128 和 8+ 256 两个版本，价格对应是 2199 元和 2399 元，将在 8 月 9 日开卖。