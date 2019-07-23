在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部方面介绍了有关 5G 商用和携号转网的相关进展。工息部副部长辛国斌表示，中国 5G 商用正稳妥推进。

工信部新闻发言人闻库在回应 5G 应用时间表时表示，“从产业链来看，无论网络还是从终端，都已经步入成熟阶段了”。现在大概有一二十款手机基本上可以用了，到年底将会更多，目前几个运营商都已开始部署网络，有的已经开始征集试验用户。

至于 5G 安全问题，随着 5G 的发展，“我们在发展过程当中也是非常注重安全的，” 闻库表示。“最近，可能大家也听到个别媒体上特别是一些国家说 5G 不安全，实际上到目前为止，没有看到任何证据。在这件事上多次做了澄清，所以我们希望，第一要注重安全，第二不要无中生有，对于新技术要给予发展空间，不要刚出来一个技术就说不安全。我们将和世界各国一起，共同推进保障 5G 的安全，共同推进我们这个产业的安全，这是我们始终秉承的发展理念，也是我们在实践当中所坚持的。”

携号转网方面，据闻库透露，“携号转网” 各项工作正在有序推进当中，5 个试点省市共完成了 230 万用户携号转网工作，全面铺开还要妥善应对数据量庞大、涉及面甚广这两大挑战。

据介绍，为了实现用户 “携得了、转得快、用得好” 的目标，工信部将从四个方面保障 “携号转网” 的顺利实施。一是在全国系统建设改造完成后，组织开展全国联调联测工作，确保系统运行符合规范要求；二是制定管理办法；三是要加强与相关行业主管部门的沟通，共同推进银行、保险、证券以及互联网企业等第三方平台进行同步改造，确保用户 “携号转网” 后的业务体验；四是组织开展监督检查，确保健康有序的市场竞争环境。

今年 6 月初，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电发放 5G 商用牌照。此外，工信部此前已经中国移动、中国联通和中国电信下发文件，要求三大运营商于今年 11 月 30 日前，在全国范围内正式提供携号转网服务。