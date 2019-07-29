The Guardian 报道，苹果正在向承包商支付费用，以收听记录的 Siri 对话。据前承包商透露，承包商可以听到用户个人生活中的意外记录内容，包括医生的预约、地址，甚至包括潜在的毒品交易。

根据该承包商的说法，Siri 的对话被发送给工作人员，他们听取录音并被要求对其进行评分，以获取各种因素，例如请求是故意还是意外触发 Siri 的误报，或者回应是否有帮助。

但苹果并没有向用户明确表示其他人正在听录音内容。该公司在一份声明中承认他们 “分析了一小部分 Siri 对话，以改善 Siri 和听写。用户请求与用户的 Apple ID 无关联。Siri 对话在安全的环境中进行分析，所有审核人员都有义务遵守 Apple 的严格保密要求。” 苹果还指出，被上传只是一个非常小的随机子集，不到 Siri 日活的 1％。

实际上，Google 也在雇佣第三方承包商转录来自家庭和其他智能设备上的虚拟助理 Google Assistant 查询。Google 承诺会对客户数据泄露事件进行调查，并表示作为审阅过程的一部分，音频片段不会与用户帐户关联，并且该公司指示审阅者不要转录背景对话或其他噪音，而只转录指向 Google 的片段。

苹果的做法可能因为一些原因而受到更多关注，比如其产品的高普及度。 亚马逊 Alexa 主要用于智能音箱，Google Assistant 主要用于智能音箱和手机，而 Siri 除了 iPhone、Mac、智能音箱 HomePod 外，还支持 Apple Watch。在 Apple Watch 上，抬起手腕即可激活 Siri，这可能会让 Siri 记录下更多无关请求的对话。

问题在于，亚马逊和 Google 允许用户选择不使用他们的录音，但苹果却并没有提供类似的隐私保护选项——除了完全禁用 Siri。苹果已经树立了良好的隐私保护形象，该公司此前还在 CES 会场外打广告嘲讽竞争对手，但这起事件势必会对其造成一定的影响。

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