Google 今天发布官方博客，预告了即将发布的 Google Pixel 4 手机的一些新特性，包括面部解锁和手势控制。

Google 表示 Pixel 4 面部解锁的工程运作方式有所不同。通过预告视频可以看到，当使用者脸部靠近 Pixel 4 时，手机屏幕会自动亮起，同时完成解锁动作。其它手机，如 iPhone X，则需要将手机抬起对着面部（抬起手机屏幕会自动开启）或手动点亮屏幕才能激活 Face ID 来解锁。

Pixel 4 的面部解锁支持不同方向解锁，也就是说手机上下颠倒时也行。当然，手机的面部解锁也可用于安全支付和应用程序身份验证。安全和隐私方面，面部识别的图像数据将在设备本地处理，Google 承诺不会保存数据或与其他 Google 服务共享，所有面部数据都将存储在 Pixel 的 Titan M 芯片中。

至于手势控制功能，则是能实现通过挥手来跳过歌曲、设定闹钟小睡和将来电静音等功能。Google 表示 Motion Sense 将不断发展，未来会有新功能。Soli 传感器的数据也会在手机本地处理，不会保存或与其他 Google 服务共享。但由于雷达相关设备的监管批准问题，这一功能将仅在部分国家/地区提供。

最后说到预告，Google 之前官方自曝了 Pixel 4 的后背模样，手机的主相机采用” 浴霸 “式的设计，两颗镜头横向排列。该公司应该会在 10 月正式发布 Pixel 4 系列手机。