中国互联网企业昆仑万维今日发公告称，由于美国外资投资审查委员会（CFIUS）对同性恋约会应用 Grindr 启动上市无异议，该公司决定重启 Grindr 分拆上市工作。

去年 9 月，昆仑万维董事会批准 Grindr 境外上市，但该公司今年 5 月应美国外商投资委员会的要求，表示已经同意在 2020 年 6 月 30 日之前出售 Grindr。

Grindr 的数据库包含用户的地理位置、传送的消息以及用户自愿填写的 HIV（艾滋病病毒）感染状况等个人信息和敏感数据。昆伦万维此前在公告中表示，他们将关闭 Grindr 的中国业务，而且承诺不会将任何敏感数据传送到中国，希望能够解决数据安全方面的担忧。

昆仑万维在 2016 年以 0.93 亿美元收购 Grindr 60% 的股份，并在 2017 年以 1.52 亿美元进一步收购其剩余股份，昆仑万维全资子公司 Kunlun Group Limited 持有 Grindr 100% 股份。

2018 年 4 月，有消息称 Grindr 将用户的 HIV 状态等敏感数据交给 Apptimize 和 Localytics 以优化应用。据报道，Grindr 有时还会将一些信息以未加密的方式传送。这一问题也让这款社交应用的用户感到不安。