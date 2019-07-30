亚马逊或将在印度推出外卖业务

据路透社报道，电商巨头亚马逊正打算进入印度在线食品外卖市场。知情人士称，亚马逊计划与 9 月中旬之前在印度推出这项新服务，前者目前正与当地合作伙伴 Catamaran 合作，并已经开始招聘员工。

目前印度外卖行业由本地初创企业 Swiggy 和 Zomato 主导，前者得到 Naspers 和中国科技巨头腾讯的支持，而后者获得了红杉资本的资助。Uber 2017 年也在印度推出了外卖服务 Uber Eats，但一直无法超越当地的竞争对手。

网易游戏否认裁员 10%

晚点 LatePost 报道称，网易游戏营销副总裁向浪于近日离职，网易游戏也进行了 10% 的裁员。对此，网易游戏表示裁员为不实消息。此外，网易游戏还发布了招聘公告，面向全球招募精英人士。

网易游戏称，将 “在全球范围发起招募，邀请精英人士加盟，共同构建游戏事业的未来。不论是世界顶尖的制作人、风格各异的研发团队、还是走在前沿的市场大咖，都在我们的招募范围”。

软银将通过向 Grab 注资在印度尼西亚投资 20 亿美元

东南亚最大的网约车公司 Grab 日前宣布，未来五年将利用软银集团的注资向印尼投资 20 亿美元。

这笔投资将用于打造下一代交通网络，并改变医疗等关键服务的提供方式。截至目前，Grab 已从软银及其愿景基金（Vision Fund）筹集了近 30 亿美元资金。

Grab 表示，将与软银共同投资，为印尼打造基于电动车的交通网络，并开发地理地图技术。此外，Grab 还将在印尼设立第二个总部，并在未来 3 个月内推出电子医疗服务。

字节跳动证实手机研发计划

字节跳动证实其正在研发手机。该公司日前向第一财经确认，前锤子科技坚果手机负责人吴德周负责该手机业务。吴德周此前在锤子科技担任产品线、硬件研发副总裁兼 CTO。

此外，字节跳动方面表示，在字节跳动收购锤子科技团队前，锤子内部就在规划这款手机，手机项目更多是 “延续之前的规划”，“满足锤子手机老用户的需求”。

根据晚点 LatePost 的说法，字节跳动的首款智能硬件将是一款基础型手机，最快下半年发布，但由于其 “设计到样机到量产面临很大不确定性”，所以发布日期存在很大变数。

斗鱼将进入日本市场

据新浪财经报道，中国游戏直播平台 “斗鱼” 运营商武汉斗鱼网络科技将于 9 月在日本启动业务，并在 8 月与日本贸易产业公司三井物产共同成立新公司。

报道称，新公司除了招募人气发布者外，还将根据日本市场情况拓展业务，将来还计划增加游戏以外的内容和电商模块等。对于这一消息，斗鱼方面表示不予置评。

不止亚马逊和 Google，苹果也在雇佣承包商听你和 Siri 的对话

据 The Guardian 报道，苹果正在向承包商支付费用，以收听记录的 Siri 对话。据前承包商透露，承包商可以听到用户个人生活中的意外记录内容，包括医生的预约、地址，甚至包括潜在的毒品交易。

根据该承包商的说法，Siri 的对话被发送给工作人员，他们听取录音并被要求对其进行评分，以获取各种因素，例如请求是故意还是意外触发 Siri 的误报，或者回应是否有帮助。

但苹果并没有向用户明确表示其他人正在听录音内容。该公司在一份声明中承认他们 “分析了一小部分 Siri 对话，以改善 Siri 和听写。用户请求与用户的 Apple ID 无关联。Siri 对话在安全的环境中进行分析，所有审核人员都有义务遵守 Apple 的严格保密要求。” 苹果还指出，被上传只是一个非常小的随机子集，不到 Siri 日活的 1％。

苹果的做法可能因为一些原因而受到更多关注，比如其产品的高普及度。 亚马逊 Alexa 主要用于智能音箱，Google Assistant 主要用于智能音箱和手机，而 Siri 除了 iPhone、Mac、智能音箱 HomePod 外，还支持 Apple Watch。在 Apple Watch 上，抬起手腕即可激活 Siri，这可能会让 Siri 记录下更多无关请求的对话。

问题在于，亚马逊和 Google 允许用户选择不使用他们的录音，但苹果却并没有提供类似的隐私保护选项——除了完全禁用 Siri。苹果已经树立了良好的隐私保护形象，该公司此前还在 CES 会场外打广告嘲讽竞争对手，但这起事件势必会对其造成一定的影响。

题图：Grab