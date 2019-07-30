7 月 30 日消息，自昨晚起，小红书 App 在安卓多个应用商城中无法下载，疑被下架。这是继 B 站、网易云音乐之后，又一款热门 App 被下架。

据悉，截止目前，小红书 App 在腾讯应用宝、华为、魅族、一加等主流手机商城中无法下载。但在苹果 AppStore、小米应用商店中未出现异常。

对此，小红书回应称，公司已了解到该情况，正在与相关部门积极沟通解决，已安装小红书 App 的用户，正常使用不受影响。

小红书凭借 “种草” 红极一时。根据官方最新披露数据，目前其拥有 2.5 亿用户数，MAU 超过 8500 万，社区每日产生 30 亿次的图文、短视频内容曝光，其中 70% 的曝光出自于 UGC 内容。

不过，今年以来，小红书因为虚假种草笔记、数据造假、广告泛滥等问题而备受质疑。7 月 17 日，小红书发布的 2019 年第二季度社区反作弊报告显示，小红书平均每天清理刷量笔记 4285 篇，除机器刷量外，每天有 920 篇人工刷量笔记被清理，平均每 5 分钟清理 18.6 个刷量账号、168 个虚假点赞、135 个虚假收藏、571 个虚假关注。

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