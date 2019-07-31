尽管 Google 已经宣布不做平板电脑，可三星却一直没有放弃，一如既往带来了新款 Android 平板电脑 Galaxy Tab S6。

这款设备采用 “二合一” 式的设计，方便移动办公使用，Galaxy Tab S6 机身厚度 5.7mm，正面拥有一块 10.1 英寸的 2K 分辨率 AMOLED 屏幕。

Galaxy Tab S6 同样支持 S Pen，和苹果的第二代 Apple Pencil 一样，这支 S Pen 可以吸附在平板电脑上，同时进行充电。不同的地方是，三星 Galaxy Tab S6 把吸附 S Pen 的地方放在平板电脑的背部，为了防止滑落，需要额外购买的键盘盖提供了一个可以收纳 S Pen 的地方。

这支 S Pen 还包含了与 Galaxy Note 9 的 S Pen 类似的遥控功能，包括控制 PowerPoint 或触发相机快门等功能。

三星还为 Galaxy Tab S6 提供了一款售价 179 美元（约 1230 元人民币）的键盘保护套，除键盘外，它还内置了一块触控板，用户可以像使用笔记本电脑一样操作，这块触控板区域除了基本的点击、滑动外，也支持了一些手势。

Galaxy Tab S6 背部搭载双摄像头，配有标准镜头和 123 度广角镜头，分别为 1300 万像素和 500 万像素。这也是三星首次在平板电脑中采用双摄像头组合。除此之外，Galaxy Tab S6 还拥有一颗 800 万像素的前置镜头。

配置方面，Galaxy Tab S6 采用高通骁龙 855 芯片，提供两种配置可选：6GB RAM + 128GB ROM 版售价 649 美元（约 4470 元人民币），8GB RAM + 256GB ROM 版售价 729 美元（约 5020 元人民币），9 月 6 日率先在美国上市。

图片：三星