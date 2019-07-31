vivo 今天举行发布会，宣布 Z 系列新品 vivo Z5。

vivo Z5 搭载高通骁龙 712 处理器，采用 10nm 工艺设计，并采用与高通骁龙 845 同款的第三代 Kyro 架构。最高配备 8GB RAM 和 128GB ROM，采用速度较快的 UFS2.1 高速闪存及 LPDDR4x 双通道内存。vivo Z5 电池容量 4500mAh，支持 22.5W 闪充。

vivo Z5 采用 6.38 英寸 2340×1080 Super AMOLED 水滴屏，支持屏幕指纹识别，官方宣称屏占比达 90%。

拍照方面，vivo Z5 后置摄像头采用超广角 AI 三摄方案，主摄像头 4800 万像素。前置摄像头 3200 万像素超清摄像头，f/2.0 大光圈，1/2.8 英寸感光元件。

vivo Z5 提供三种版本：6GB RAM + 64GB ROM 版售价 1598 元，6GB RAM + 128GB ROM 版售价 1898 元，8GB RAM + 128GB ROM 版售价 2298 元。

发布会上，vivo 产品经理吴帆表示，vivo Z 系列发布至今，出货量已超过 1000 万台，vivo 旗下搭载屏幕指纹的手机出货量已经达到 2000 万台。

图片：vivo