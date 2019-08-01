自从孟晚舟事件之后，我们慢慢意识到 5G 发展的重要性。那么对于普通大众来说，5G 带来的就只有网速更快，传输不卡顿的体验么？5G 看似比 4G 只多了一个 G，但它在传输速度、时延、移动性、效率、频谱、连接密度等方面都会有非常大的提升。网络的提速代表的可能是整个行业的颠覆或加速发展，它会带来更强大的功能，更多元化的体验。

据 NBC 称，5G 的传输速度可能是 4G LTE 的 10 倍，这意味着下载 3D 视频或高清电影的时间从 10 分钟缩短至不到 1 秒。今天以教育为例，5G 将带来更为流畅的体验，到时我们的学习将会变的无处不在。随时随地都可以学习云端的各种教学资源，不再受到电脑的限制，不用再到处找免费的 WIFI，因为 5G 可以足够快速的信息传递服务。我们可以在家里甚至是任何地方都可以借助物联网和虚拟现实的技术，获得与真实的教室一样的学习体验，这些在 4G 和 pc 互联网时代是不能想象的。

5G 强大网速、低延时性，以及在移动设备上的更精准、更多样化使用，对在线教育行业是很大的利好。在线教育的突出优势在于灵活便捷、资源丰富，并且结合 AI、VR、AR 等技术满足用户多元化、个性化的需求，弥补了传统线下教育存在的不足和缺陷。AI 等智能化技术大大地推动了个性化在线教育的普及，同时也给了在线教育企业规模化发展以更多的可能性。

“5G+在线教育” 的火花

那么，5G 对目前的在线教育行业又存在哪些发展的机遇呢？总体来说，5G 在教育领域主要有三个应用场景，一是增强移动带宽，应用一般是超高清视频、VR、AR，会大幅度提高传输效率；二是海量大连接，5G 可以链接 PC、传感器、监控器，实现物联网相关连接数据的传输，打造智慧互联教室；三是低时延的高可靠，对于教育，对于时延要求会提高视觉的体验，甚至是互动的效率。

首先是对直播课堂效果提升，包括减少卡顿、增加课件大容量传输的可能、更酷炫的页面、有效展示的实验等，这是 5G 部署的第一阶段：增强移动带宽。虽 4K、8K、AR、VR 诞生已久，但在网速较慢时，商家往往会做一些妥协，或延时或降低分辨率，这样对于用户、学生会有眩晕的感觉，影响学习效率。5G 之后，增强移动带宽带来的超高清会大大提升观影效果，同时利用 VR、AR、全息投影技术，可以将老师和学生投影到现实的空间中，从而实现沉浸式教学。例如掌门教育正在探索利用 AR/VR 技术打造沉浸式智慧课堂，计划打造类似于虚拟化学实验室这样的场景化课程，让学生仿佛真的置身于实验室中实现 0 距离观察，0 风险做实验。

第二个机遇是随着手机网民占整个网民占比逐年上涨的，移动端在全国范围内用户的比例占得越来越高。如果 5G 推进商用，将会有更多区域使用 5G，接入互联网，这样可以真正做到在线教育资源的普惠。例如一些偏远地区或者是农村地区需要进行远程教学，5G 能够有提供更好的互联网服务，超高清、语音交互、优质教育资源，拉近老师和学生的距离。

最后，5G 会推动 “AI+教育” 智慧教育时代的到来，人工智能应用场景再次深化。在 5G 技术下，人工智能将与物联网、大数据等技术互相融合发展，让人工智能模拟 “人的思维方式”，更好的辅助老师教学、学生学习、练习、学习结果的智能测评。一方面，自然语言处理、自适应等功能可帮助学生获取满足个人需求的课程，提供精准教学； 另一方面，视觉识别、语音识别等技术会渗透到在线学习各个环节，迭代出更加智能化的工具，提高各环节效率。

5G 教育花落谁家？

在线教育发展至今，无论是从线下发展到线上，还是云计算、大数据、AI、AR/VR/MR 与教育逐渐融合，科技始终在改变着我们的体验，始终朝着更智能、更迅速的方向发展。当今在线教育企业在 5G 加持下会有怎样的技术迭代升级？掌门教育联合创始人吴佳峻在 2019(SPF) 中小学校长论坛上用 “更智能、更迅速、体验感更好的定制化教育服务” 来概括。

众所周知，5G 与智能技术可谓双剑合璧，5G 为底层基础有望进一步激发智能化技术的潜能。据了解，掌门教育在 “AI+教育” 方面搭建四大应用系统：多元智能动态测评系统、智能作业系统、智能教学系统、智能图片可视化与智能学习路径规划。

多元智能测评系统可通过多维化、数据化、智能化、动态化的测评对学生的学习效率、进步潜力、学习动力、时间管理能力等方面进行评估，并以此形成用户画像，根据学生的短板劣势，匹配相应的试题；“掌芯” 课件可基于学生水平为学生智能地推送知识切片。知识切片基本由题目、知识点、考点组成，知识切片又形成具有标准化特点的课件；智能作业系统则可通过学生课堂数据进行推送，具体难度和数量根据学生知识点掌握情况而定，为每个学生量身定制，千人千面。

除此之外，智能测评系统还配备了教师点评、总共用时、题目详解、完成情况等功能，在减少教师耗时的同时，也提高了学生自主学习能力；知识图谱可视化与智能学习路径规划可对上课、测评、作业的所有数据进行记录。

吴佳峻讲道，没有数据的 AI 是伪 AI，海量数据是掌门教育众多技术壁垒中的一个。目前，掌门教育拥有全国各省各地题库资源超过 1200 万，量子知识点达到 5 万个，量子知识图谱达到 20 万个，知识切片达到 12 万个，每个知识切片都关联量子知识点，数据间环环相扣。

5G 应用目前还在探讨阶段，主要挑战在于与教育场景的结合，无论课上还是课下的学习，尊重教育规律的场景化应用才是根本，技术只有更好的深入到应用中，才会发挥效果。目前，国内在线教育资源趋于向头部靠拢，去年，掌门教育在技术方面的投入达到数亿元人民币，今年年初，其又获得了 3.5 亿美元巨额融资。掌门教育创始人兼 CEO 张翼明确表示未来将在科研方面投入专项资金，这表示未来掌门在 “5G+教育” 方面的研发会继续深化。在头部企业中，资金和数据条件相对优厚，对于新兴技术也有更强的包容性和探索可能。

“我们对于在线教育的愿景最主要是两点，一是高效，二是快乐。5G 可以有更多丰富教学内容的展现，可以在课堂中看到海洋，森林式场景的学习，可以提高孩子的兴趣，从而形成自驱性的提升，这对于教育或在线教育都是良性循环。” 吴佳峻在演讲结束时说道。