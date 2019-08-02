8 月 2 日，腾讯云在 2019 年 ChinaJoy“全球游戏产业峰会” 上发布了 “腾讯云·云游戏解决方案”。为全球游戏厂商及平台提供一站式云游戏解决方案。

云游戏又称流式游戏，是一种以云计算和串流技术为基础的在线游戏技术。云游戏的游戏逻辑和渲染运算都在云端完成，处理后的结果编码为音视频流，通过网络传输给终端。终端则将用户的操作信息传输给云端，进行实时交互。

基于 “腾讯云·云游戏方案”，腾讯云联合腾讯 WeGame 提供了《天涯明月刀》、《中国式家长》、《三国杀》和《铁甲雄兵》等云游戏模式的试玩。在现场，玩家只需登录腾讯 WeGame 客户端，即可开始游戏，无需下载、安装等过程。

在云游戏模式下，玩家还可以 “多端无缝切换”。腾讯的演示现场同时放置了电脑和手机，玩家在不同的设备上随意切换畅玩，游戏进程也不会中断。因为游戏进程存储在云端，以后玩家在家用电脑玩游戏，出门用手机还能接着电脑的剧情继续。

腾讯云云游戏方案是国内首个实现 “多端接入、无缝更新” 的技术方案。该方案采用腾讯云深度优化的视频传输技术 Tencent-RTC，游戏厂商无需定制 SDK，就可以实现 PC、手机、平板等多端接入，节省开发时间和成本。腾讯云云游戏方案最快支持 3 天上线。

同时，腾讯云采用 “CPU+高性能 GPU 虚拟化” 的定制化平台方案。一方面，将 GPU 服务器资源虚拟化，根据不同厂商的不同需求分配 GPU 资源，提升利用率。另一方面，与显卡制造商共同设计、开发游戏渲染专用的企业级显卡，进一步降低服务器成本。

在画质上，腾讯云表示，流畅的运行云游戏并不会牺牲画质，腾讯云将以 “腾讯明眸极速高清” 的智能动态编码技术配合云游戏的推出，通过网络调控算法和差错恢复机制，在低码率、有抖动的情况下，持续提供高清画面。