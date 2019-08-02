8 月 2 日，网易宣布与英国 Creative Assembly 达成合作伙伴关系，将《全面战争》（Total War）系列游戏引入中国。未来网易作为独家游戏发行商，其中包括《全面战争》系列历史策略游戏，以及最新推出并广受赞誉的《全面战争：三国》。同时，双方将推出卡牌游戏《全面战争：英雄传》（Total War: Elysium），预计率先在中国市场 PC 及移动平台推出。

据悉，《全面战争》系列是由英国游戏开发商 The Creative Assembly 开发的即时战略、回合制策略游戏。这一系列的第一部作品是 2000 年发布的《幕府将军：全面战争》。目前最新的一部作品是 2019 年 5 月 23 日发行的《全面战争：三国》，该游戏也是首款基于中国历史背景的《全面战争》游戏。资料显示，《全面战争：三国》首周单周销量达 100 万，19 万玩家同时在线，创下全面战争系列之最。

Creative Assembly 工作室总监兼世嘉欧洲工作室群执行副总裁 Tim Heaton 表示： “近 20 年来，《全面战争》系列凭借其标志性的游戏玩法和高质量的游戏品质，一直是策略类游戏的领军者。我们很高兴将《全面战争》系列游戏带到中国，我们也看到它在中国拥有着巨大的市场潜力。”