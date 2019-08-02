8 月 2 日消息，触宝大数据(NYSE:CTK) 日前发布今年第二季度北美市场 APP 报告，报告显示，北美用户偏好在第二季度保持稳定，头部应用的护城河较高，新兴市场潜力巨大。触宝大数据研究院发现，美国用户对于应用内容娱乐化的需求越发明显，社交的多元性与即时互动体验需求将会主导他们的 APP 选择。

北美用户的社交习惯趋向于视频化场景化，Instagram、snapchat 与抖音等带有短视频的社交应用仍然牢牢占据前排的位置，而出海直播应用 Bigo Live 和 Hago 的上榜说明了用户对于娱乐化社交需求的增长。网络设施与玩法的多样化也说明了社交在娱乐场景下的未来，北美用户也一直处于应用娱乐化多元化玩法的前沿。

视频榜单头部应用竞争力较强，长视频平台拥有大量独家与自制内容，而短视频又充满了社交属性，都让用户的转换成本上升。活跃率 Top10 中有 80% 的应用人均使用时长都在增长，一方面这是因为手机性能的增长，另一方面视频带来的娱乐因素也占据了他们手机的更多使用时间，成为碎片时间娱乐的一大方向。

在游戏方面，轻度游戏 Helix Jump 和 Crash the ball 下榜，而新上榜的动作冒险类游戏 Minecraft 涵盖了建造、动作、战斗等多个元素，从玩法和时长上而言属于重度游戏，北美用户总体在游戏时长上仍有延长，且游戏风格向沉浸化深度化发展。

注意：数据来自触宝大数据