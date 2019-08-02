据 Cointelegraph 报道，沃尔玛在提交给美国专利与商标局（PTO）的一份申请文件中，提出一种加密货币概念，沃尔玛称，它能 “与常规货币捆绑在一起”，这里所指的 “常规货币” 也就是 “稳定币”。

Facebook 曾表示，它的 Libra 加密货币是一种与一篮子法定货币和政府债券相挂钩的 Token。Facebook Libra 预计将建立一套系统，使旗下社交媒体平台可以使用 Libra 进行支付，允许广告商赚取 Libra，并使用 Libra 向 Facebook 支付广告费。

沃尔玛表示，它的加密货币也会具备类似的功能。但不同的是，沃尔玛加密货币的用户甚至能够 “赚取利息”。沃尔玛称，它推出的数字货币能将用户的购买记录存储在区块链上，并将相关的储蓄应用于后续购买。

沃尔玛表示，提议中的加密货币可能会帮助到那些无法获得银行服务的人。这一点与 Facebook 的 Libra 也十分接近。沃尔玛表示，对低收入家庭来说，银行业务的费用显得比较高，使用加密货币，他们将获得一种新的替代方案。

不过 Facebook 在宣布 Libra 后，已经有多个国家央行和监管部门开始关注，并表示对其进行严格审查。

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