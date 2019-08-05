8 月 1 日，国际知名投行高盛发布研究报告表示，基于 2019 年 Q2 电商行业的强劲增长和拼多多平台用户参与度的持续提高，维持中国社交电商拼多多 “买入” 评级，目标价 31 美元，该价格距离报告发布日的拼多多收盘价仍有 39.2% 的上涨空间。

高盛报告认为，中国电子商务行业在 2019 年 Q2 实现了强劲增长，在线零售额同比增长 20%（第一季度为 15%），城际快递包裹同比增长 37%（第一季度为 30%），其中拼多多的包裹贡献占比不断提升。高盛预计，到 2021 年，中国将有 33% 的电商包裹来自拼多多。

除了行业稳健增长，拼多多还在持续利用游戏场景和社交运营提高用户使用时长。高盛分析认为，拼多多占据了 2019 年 Q2 电商平台用户使用总时长的 29%（Q1 为 25%，上一年度为 22%）。

结合平台在 618 大促期间超过 300% 的 GMV 同比增幅，高盛预测，拼多多在 2019 年 Q2 的 GMV 将同比上涨 152% 至 2080 亿元人民币，这一增长占电商行业 GMV 总增长的 28%。拼多多 GMV 的市场份额占中国电商市场总份额的比例也将籍此上涨至 9%。

同时，高盛预测，拼多多 2019 年 Q2 的总收入将达到 65 亿元人民币，同比大涨 139%；年活跃用户将增长至 4.71 亿，同比上升 37%。受 618 大促和补贴的推动作用，平台在 6 月份实现了健康的用户增长。

虽然 2019 年 Q2 电商行业的营销支出整体较高，但高盛认为，日益成熟的在线广告行业将与规模经济一起，推动拼多多的广告支出效率提升，在非美国通用会计准则（non-GAAP）下，拼多多的销售和营销支出占收入的比重将在第二季度降至 91.4%（人民币 59 亿元），这一比重在第一季度为 103.3%，上一年度为 108.5%。

基于上述情况，高盛认为，尽管宏观经济放缓，但电商行业增长强劲，以及拼多多持续提高用户参与度，维持对平台的估值基本保持不变，未来 12 个月内的目标价为 31 美元，较目前拼多多的收盘价仍有 39% 的上涨空间，维持 “买入” 评级。

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