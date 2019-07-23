7 月 23 日，国内权威数据公司 QuestMobile 发布中国移动互联网半年报，报告显示，经历了 “猫拼狗” 电商大战后，6 月份拼多多在下沉市场月活同比净增 7220 万，同比增幅达 59.4%，位居电商第一全网第二。

7 月的这一份报告则显示，拼多多再度卫冕行业增速第一，成为 618 电商大战中的 “获客王”。

今年 618 期间，拼多多推出了 “百亿补贴” 系列促销，平台针对全网最热销的 10000 款商品进行定向精准补贴，最终订单数达到 11 亿笔，其中七成来自下沉市场。奇瑞汽车、美的空调、电动剃须刀、电动牙刷与全网极致低价的正品国行苹果系列等都大受三四线消费者欢迎。在拼多多逼迫式补贴之下，一些电商平台开始用限制时段限制台数和秒杀方式进行跟价。

报告认为，下沉市场已经成为 2019 年中国移动互联网最重要的战场。数据显示，2019 年，中国移动互联网月度活跃设备规模已经触顶 11.4 亿，第二季度用户规模单季度内更是下降近 200 万，但三四线城市用户仍然保持较高增速。

因此，下沉用户成为移动购物平台争相争夺的重点群体。今年 618 期间，淘宝、京东等电商平台纷纷宣布将进军下沉市场。对此，QuestMobile 分析认为，“品质+利益刺激+社交裂变” 是吸引下沉市场用户的有效手段。